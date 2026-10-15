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Yağmur, fırtına, virüs, kar, istila, deprem, salgın! İzleyenlerin nefesini kesen 15 felaket film...

Dizi film severler için gerçek dünyanın karşı karşıya kaldığı ürkütücü doğa olaylarını konu edinen 15 yapım senaryo ve sürükleyici hikayesiyle öneriler arasında yerini aldı.

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Yağmur, fırtına, virüs, kar, istila, deprem, salgın! İzleyenlerin nefesini kesen 15 felaket film... - Sayfa 1

Fırtına, kar, deprem, küresel salgınlar ve istilalar… Doğanın ve bilinmezin sunduğu sıra dışı krizler, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

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Yağmur, fırtına, virüs, kar, istila, deprem, salgın! İzleyenlerin nefesini kesen 15 felaket film... - Sayfa 2

İnsanoğlunun büyük felaketler karşısındaki hayatta kalma mücadelesini konu alan yapımlar, güçlü senaryoları ve yüksek tempolu kurgularıyla dikkat çekiyor.

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Yağmur, fırtına, virüs, kar, istila, deprem, salgın! İzleyenlerin nefesini kesen 15 felaket film... - Sayfa 3

Gerçekçi anlatımları ve nefes kesen hikayeleriyle ön plana çıkan bu eserler, izleyicilere adeta unutulmaz bir deneyim sunuyor.

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Yağmur, fırtına, virüs, kar, istila, deprem, salgın! İzleyenlerin nefesini kesen 15 felaket film... - Sayfa 4

KORKU VE GERİLİM DOLU 15 DİZİ/FİLM

İşte Netflix, Disney, Amazon, Tod, Gain ve Max gibi platformlarda izleyebileceğiniz çarpıcı 15 film şöyle:

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