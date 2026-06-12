Yakıt cimrisi 23 otomobil belli oldu! Adeta yakıtı kokluyorlar... Şehir içi kullanımda zirvedeler
Akaryakıt ücretlerindeki yükseliş, sürücülerin ilgisini yakıt tasarrufu sağlayan modellere çevirdi. Peki piyasadaki en ekonomik otomobiller hangileri? Benzinli, dizel ve otomatik vitesli araçlar içerisinde en az yakıt tüketen modelleri sizin için derledik.
Yakıt giderlerinin her geçen gün artmasıyla beraber otomobil seçeneklerinde tasarruf unsuru daha da ehemmiyet kazandı. Bilhassa şehir içi kullanımda düşük tüketim sunan araçlar sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Şayet yeni bir araç almayı planlıyor ya da mevcut opsiyonları mukayese etmek istiyorsanız, benzinli, dizel ve otomatik vites kategorilerinde en az yakıt harcayan modelleri bu listede bulabilirsiniz.