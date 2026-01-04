Yakıt tasarrufu diğer elektriklilerden daha iyi olan 5 otomobil; Zirve ters köşe yapmadı

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarında artan rekabet, modellerin enerji tüketim değerlerini de yeniden gündeme taşıdı. Son paylaşılan fabrika ve saha verilerine göre, Çinli üreticinin kompakt SUV modeli, yerli ve Alman rakiplerine kıyasla daha düşük elektrik tüketimiyle öne çıkıyor.