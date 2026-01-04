  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yakıt tasarrufu diğer elektriklilerden daha iyi olan 5 otomobil; Zirve ters köşe yapmadı

Yakıt tasarrufu diğer elektriklilerden daha iyi olan 5 otomobil; Zirve ters köşe yapmadı

Yapılan testler neticesinde dünyanın en tasarruflu elektriğini kullanan 5 otomobil belli oldu.

Yakıt tasarrufu diğer elektriklilerden daha iyi olan 5 otomobil; Zirve ters köşe yapmadı - Sayfa 1

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarında artan rekabet, modellerin enerji tüketim değerlerini de yeniden gündeme taşıdı. Son paylaşılan fabrika ve saha verilerine göre, Çinli üreticinin kompakt SUV modeli, yerli ve Alman rakiplerine kıyasla daha düşük elektrik tüketimiyle öne çıkıyor.

1 | 8
Yakıt tasarrufu diğer elektriklilerden daha iyi olan 5 otomobil; Zirve ters köşe yapmadı - Sayfa 2

Uzmanlar, elektrikli otomobiller arasındaki yakıt farklılıklarının aerodinamik yapı, araç ağırlığı ve batarya yönetim yazılımlarındaki optimizasyonlardan kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle şehir içi kullanımda daha düşük enerji tüketimi sunan modeller, kullanıcıların menzil kaygısını azaltırken şarj maliyetlerini de aşağı çekiyor.

2 | 8
Yakıt tasarrufu diğer elektriklilerden daha iyi olan 5 otomobil; Zirve ters köşe yapmadı - Sayfa 3

EN İYİ YAKIT PERFORMANSI GÖSTEREN 5 OTOMOBİL

Tüketim değerlerindeki bu rekabetin, önümüzdeki dönemde Türkiye pazarında elektrikli otomobil tercihlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Güncel verilere göre yakıt tüketimi en iyi olan 5 otomobil şöyle:

3 | 8
Yakıt tasarrufu diğer elektriklilerden daha iyi olan 5 otomobil; Zirve ters köşe yapmadı - Sayfa 4

Tesla Model Y Long Range – ~15 kWh/100 km

4 | 8