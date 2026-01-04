Yakıt tasarrufu diğer elektriklilerden daha iyi olan 5 otomobil; Zirve ters köşe yapmadı
Yapılan testler neticesinde dünyanın en tasarruflu elektriğini kullanan 5 otomobil belli oldu.
Türkiye’de elektrikli otomobil pazarında artan rekabet, modellerin enerji tüketim değerlerini de yeniden gündeme taşıdı. Son paylaşılan fabrika ve saha verilerine göre, Çinli üreticinin kompakt SUV modeli, yerli ve Alman rakiplerine kıyasla daha düşük elektrik tüketimiyle öne çıkıyor.
Uzmanlar, elektrikli otomobiller arasındaki yakıt farklılıklarının aerodinamik yapı, araç ağırlığı ve batarya yönetim yazılımlarındaki optimizasyonlardan kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle şehir içi kullanımda daha düşük enerji tüketimi sunan modeller, kullanıcıların menzil kaygısını azaltırken şarj maliyetlerini de aşağı çekiyor.
EN İYİ YAKIT PERFORMANSI GÖSTEREN 5 OTOMOBİL
Tüketim değerlerindeki bu rekabetin, önümüzdeki dönemde Türkiye pazarında elektrikli otomobil tercihlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Güncel verilere göre yakıt tüketimi en iyi olan 5 otomobil şöyle: