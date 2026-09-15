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  4. Yakıt türlerinin KM başına maliyeti hesaplandı. En avantajlısı ne hibrit ne LPG ne de dizel...

Yakıt türlerinin KM başına maliyeti hesaplandı. En avantajlısı ne hibrit ne LPG ne de dizel...

Trafikte gördüğümüz 5 farklı yakıt türüne sahip otomobillerin kilometre başına ne kadar yakıt tükettiği hesaplandı. Zirvenin sahibi olan yakıt türü sürücüsüne kilometrede 71 kuruş maliyet çıkarıyor.

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Yakıt türlerinin KM başına maliyeti hesaplandı. En avantajlısı ne hibrit ne LPG ne de dizel... - Sayfa 1

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi yoğun trafikte artan akaryakıt ile enerji fiyatları, araç sahiplerinin bütçe planlamasında yakıt maliyetlerini en kritik kriter haline getirdi.

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Yakıt türlerinin KM başına maliyeti hesaplandı. En avantajlısı ne hibrit ne LPG ne de dizel... - Sayfa 2

Sürücüler artık sadece araç alırken değil, dur-kalk trafiğinde her kilometre başına ne kadar harcadıklarını da yakından takip ediyor.

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Yakıt türlerinin KM başına maliyeti hesaplandı. En avantajlısı ne hibrit ne LPG ne de dizel... - Sayfa 3

Benzin, dizel, hibrit, LPG ve elektrikli otomobillerin şehir içi kullanım senaryolarını güncel akaryakıt ve şarj tarifeleri üzerinden masaya yatırıldı.

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Yakıt türlerinin KM başına maliyeti hesaplandı. En avantajlısı ne hibrit ne LPG ne de dizel... - Sayfa 4

Sadece enerji tüketimini baz alan bu kapsamlı karşılaştırma, dur-kalk trafikte hangi motor teknolojisinin daha avantajlı olduğunu gözler önüne seriyor.

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