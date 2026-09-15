Yakıt türlerinin KM başına maliyeti hesaplandı. En avantajlısı ne hibrit ne LPG ne de dizel...
Trafikte gördüğümüz 5 farklı yakıt türüne sahip otomobillerin kilometre başına ne kadar yakıt tükettiği hesaplandı. Zirvenin sahibi olan yakıt türü sürücüsüne kilometrede 71 kuruş maliyet çıkarıyor.
İstanbul, Ankara ve Bursa gibi yoğun trafikte artan akaryakıt ile enerji fiyatları, araç sahiplerinin bütçe planlamasında yakıt maliyetlerini en kritik kriter haline getirdi.
Sürücüler artık sadece araç alırken değil, dur-kalk trafiğinde her kilometre başına ne kadar harcadıklarını da yakından takip ediyor.
Benzin, dizel, hibrit, LPG ve elektrikli otomobillerin şehir içi kullanım senaryolarını güncel akaryakıt ve şarj tarifeleri üzerinden masaya yatırıldı.