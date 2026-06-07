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  4. Yakıtı koklayan ve akaryakıt istasyonu yolu unutturan 10 otomobil; Japon, Alman, Fransız…

Yakıtı koklayan ve akaryakıt istasyonu yolu unutturan 10 otomobil; Japon, Alman, Fransız…

Elektrikli otomobiller bir kenara bırakıldığında yakıtı adeta koklayan ve sahibine akaryakıt istasyonlarının yollarını unutturan fosil yakıtlı 10 araç belli oldu.

Yakıtı koklayan ve akaryakıt istasyonu yolu unutturan 10 otomobil; Japon, Alman, Fransız… - Sayfa 1

Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşüm rüzgarları esse de fosil yakıtlı araçlar verimlilik rekorları kırmaya devam ediyor. Yapılan güncel araştırmalar, yakıtı adeta koklayan ve sürücüsüne akaryakıt istasyonunun yolunu unutturan en tasarruflu 10 aracı ortaya koydu.

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Yakıtı koklayan ve akaryakıt istasyonu yolu unutturan 10 otomobil; Japon, Alman, Fransız… - Sayfa 2

Küresel pazarda öne çıkan hibrit, benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip bu modeller, 100 kilometrede ortalama 3.2 ila 4.9 litre arasında değişen inanılmaz düşük tüketim değerleriyle dikkat çekiyor.

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Yakıtı koklayan ve akaryakıt istasyonu yolu unutturan 10 otomobil; Japon, Alman, Fransız… - Sayfa 3

Gelişmiş motor teknolojileri ve aerodinamik tasarımlar sayesinde yakıt cimrisi olan bu geleneksel araçlar, yüksek menzilleriyle bütçe dostu ve kesintisiz bir sürüş deneyimi arayanların ilk tercihi olmaya devam ediyor.

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Yakıtı koklayan ve akaryakıt istasyonu yolu unutturan 10 otomobil; Japon, Alman, Fransız… - Sayfa 4

ELEKTRİKLİLERE MEYDAN OKUYAN 10 FOSİL YAKITLI

thedrive.com’un paylaştığı bilgiye göre günümüzde en az yakıt tüketen otomobiller şöyle:

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