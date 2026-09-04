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  4. Yakmıyorlar adeta kokluyorlar... İşte yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Yakmıyorlar adeta kokluyorlar... İşte yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu

Benzin fiyatlarının artmasıyla otomobil satın alırken tüketim değerleri daha da önem kazandı. Hibrit, mild-hybrid ve dizel motorlardan oluşan, düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan 10 motor ve araç kombinasyonunu sıraladık.

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Yakmıyorlar adeta kokluyorlar... İşte yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu - Sayfa 1

Daha az yakıtla daha uzun yol yapmak isteyen sürücüler için en cimri motor ve araç kombinasyonlarını bir araya getirdik. Listede hibrit, mild-hybrid ve dizel opsiyonlar WLTP tüketim dataları ve kullanıldıkları modeller üzerinden mukayese ettik.

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Yakmıyorlar adeta kokluyorlar... İşte yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu - Sayfa 2

Toyota 1.5 Hybrid (M15A-FXE) (116 HP)

Motor: 3 Silindir

Yakıt: Hibrit (Benzin)

Şanzıman: e-CVT

Modeller: Toyota Yaris Hybrid

Tüketim: 4.0 - 4.6 L/100 km

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Yakmıyorlar adeta kokluyorlar... İşte yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu - Sayfa 3

Honda 1.5 i-MMD (Atkinson) (122 HP)

Motor: 4 Silindir

Yakıt: Hibrit (Benzin)

Şanzıman: e-CVT

Modeller: Honda Jazz e:HEV, Honda HR-V e:HEV

Tüketim: 4.3 - 4.7 L/100 km

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Yakmıyorlar adeta kokluyorlar... İşte yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu - Sayfa 4

Toyota 1.8 Hybrid (2ZR-FXE) (140 HP)

Motor: 4 Silindir

Yakıt: Hibrit (Benzin)

Şanzıman: e-CVT

Modeller: Toyota Corolla Hybrid, Toyota C-HR Hybrid

Tüketim: 4.4 - 4.9 L/100 km

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