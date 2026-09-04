Yakmıyorlar adeta kokluyorlar... İşte yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu
Benzin fiyatlarının artmasıyla otomobil satın alırken tüketim değerleri daha da önem kazandı. Hibrit, mild-hybrid ve dizel motorlardan oluşan, düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan 10 motor ve araç kombinasyonunu sıraladık.
Daha az yakıtla daha uzun yol yapmak isteyen sürücüler için en cimri motor ve araç kombinasyonlarını bir araya getirdik. Listede hibrit, mild-hybrid ve dizel opsiyonlar WLTP tüketim dataları ve kullanıldıkları modeller üzerinden mukayese ettik.
Toyota 1.5 Hybrid (M15A-FXE) (116 HP)
Motor: 3 Silindir
Yakıt: Hibrit (Benzin)
Şanzıman: e-CVT
Modeller: Toyota Yaris Hybrid
Tüketim: 4.0 - 4.6 L/100 km
Honda 1.5 i-MMD (Atkinson) (122 HP)
Motor: 4 Silindir
Yakıt: Hibrit (Benzin)
Şanzıman: e-CVT
Modeller: Honda Jazz e:HEV, Honda HR-V e:HEV
Tüketim: 4.3 - 4.7 L/100 km