Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılık. Vedası öne alındı, mesaj paylaşarak doğruladı
Star TV'nin reyting canavarı dizisi Yalı Çapkını'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Son bölümle birlikte Diyar rolünü canlandıran Pelin Akil ekibe veda etti, ayrılık nedenini açıkladı
Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gibi dizilerle rekabet edebilen Stat TV'nin yapımı Yalı Çapkını önemli bir kan kaybetti. Diziye girdiği ilk günden itibaren taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmayı başaran Pelin Akil, yayınlanan yeni bölümle beraber diziye veda etti.
Ayrılığın perde arkası ilk kez açığa çıkarken Akil, sosyal medya hesaplarından da veda mesajı yayınlayarak ayrılık hakkında önemli açıklamalarda bulunmayı ihmal etmedi.
Diğer taraftan Diyar rolüne hayat veren Pelin Akil'in Yalı Çapkını dizisinden ayrılması beklendik şekilde ilerlemedi. Normal şartlarda Akil'in önümüzdeki bölümlerde diziye veda etmesi bekleniyordu ancak Akil'in ayrılığı öne çekildi. Hal böyle olunca Yalı Çapkını'nın son bölümü ile birlikte Akil de diziden ayrılmış oldu.
Dizinin son çekim gününe ikiz kızlarıyla birlikte giden Pelin Akil, ayrılığın duyurulmasının ardından, “Tanıştığım ve çalışmaktan keyif aldığım, bu işe gönül veren tüm arkadaşlarım Diyar’ı da dahil ettiğiniz güzel hikayenizde bana yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim, vedalaşırken duygulanmak sarılmak birbirimizin gözünün içine bakmak bunlar her işte olacak şeyler değil, hepiniz çok kıymetlisiniz, biliyorum ki başka ‘diyar’ larda başka hikayelerde yollarımız kesişecek 🤍” ifadelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.