Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılık. Vedası öne alındı, mesaj paylaşarak doğruladı

Dizinin son çekim gününe ikiz kızlarıyla birlikte giden Pelin Akil, ayrılığın duyurulmasının ardından, “Tanıştığım ve çalışmaktan keyif aldığım, bu işe gönül veren tüm arkadaşlarım Diyar’ı da dahil ettiğiniz güzel hikayenizde bana yoldaş olduğunuz için teşekkür ederim, vedalaşırken duygulanmak sarılmak birbirimizin gözünün içine bakmak bunlar her işte olacak şeyler değil, hepiniz çok kıymetlisiniz, biliyorum ki başka ‘diyar’ larda başka hikayelerde yollarımız kesişecek 🤍” ifadelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.