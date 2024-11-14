Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılıklar. Kimlerin veda edeceği ilk kez belli oldu
Star TV'nin üç sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda son bölümle birlikte flaş ayrılıklar yaşanacak. Dizi adeta kabuk değiştirecek
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Star TV'nin fenomen yapımı Yalı Çapkını'nda, uzun süredir devam eden projenin yeniden canlanması için önemli değişiklere imza atılacak.
Bir süredir yapım ekibinin üzerinde düşündüğü ayrılıklar 84. bölümle birlikte seyircilere de deklare edilmiş olacak. Ayrılıkların yanı sıra dizinin canlılığını devam ettirebilmesi için yeni oyuncuların da yapıma katılacağı öğrenildi.
TEK BÖLÜMDE 3 AYRILIK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde bu sezon ekibe dahil olan Cem Söküt’ün hayat verdiği Sinan’ın usta oyuncular Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora’dan oluşan ailesi hikâyesi bittiği için ekibe 84. bölümde veda edecek. Diziden ayrılanlar arasında Serpil rolünü oynayan genç yıldızlarından Türkü Su Demirel’in de olduğu öğrenildi. Pelin Akil’in canlandırdığı Diyar’ın ise maceraları sürecek.