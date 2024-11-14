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  4. Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılıklar. Kimlerin veda edeceği ilk kez belli oldu

Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılıklar. Kimlerin veda edeceği ilk kez belli oldu

Star TV'nin üç sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda son bölümle birlikte flaş ayrılıklar yaşanacak. Dizi adeta kabuk değiştirecek

Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılıklar. Kimlerin veda edeceği ilk kez belli oldu - Sayfa 1

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Star TV'nin fenomen yapımı Yalı Çapkını'nda, uzun süredir devam eden projenin yeniden canlanması için önemli değişiklere imza atılacak.

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Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılıklar. Kimlerin veda edeceği ilk kez belli oldu - Sayfa 2

Bir süredir yapım ekibinin üzerinde düşündüğü ayrılıklar 84. bölümle birlikte seyircilere de deklare edilmiş olacak. Ayrılıkların yanı sıra dizinin canlılığını devam ettirebilmesi için yeni oyuncuların da yapıma katılacağı öğrenildi.

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Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılıklar. Kimlerin veda edeceği ilk kez belli oldu - Sayfa 3

TEK BÖLÜMDE 3 AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde bu sezon ekibe dahil olan Cem Söküt’ün hayat verdiği Sinan’ın usta oyuncular Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora’dan oluşan ailesi hikâyesi bittiği için ekibe 84. bölümde veda edecek. Diziden ayrılanlar arasında Serpil rolünü oynayan genç yıldızlarından Türkü Su Demirel’in de olduğu öğrenildi. Pelin Akil’in canlandırdığı Diyar’ın ise maceraları sürecek.

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Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılıklar. Kimlerin veda edeceği ilk kez belli oldu - Sayfa 4

DİZİYE GÜÇLÜ TAKVİYE BELLİ OLDU

Diğer taraftan Yalı Çapkını’na Betül’ün (Hazal Aracı) eski aşkı Tayfun dizide rol almaya başlayacak. Betül’ün annesinin nedeniyle karşı karşıya kaldığı durumlarla alakalı Tayfun’u yeniden yaşamanın içerisine sokması yeni kavgaları da beraberinde getirecek.

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