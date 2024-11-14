Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılıklar. Kimlerin veda edeceği ilk kez belli oldu

TEK BÖLÜMDE 3 AYRILIK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde bu sezon ekibe dahil olan Cem Söküt’ün hayat verdiği Sinan’ın usta oyuncular Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora’dan oluşan ailesi hikâyesi bittiği için ekibe 84. bölümde veda edecek. Diziden ayrılanlar arasında Serpil rolünü oynayan genç yıldızlarından Türkü Su Demirel’in de olduğu öğrenildi. Pelin Akil’in canlandırdığı Diyar’ın ise maceraları sürecek.