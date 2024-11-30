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  4. Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir?

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir?

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Rozet Hubeş dizide Çiçek karakterini canlandıracak. Peki, Rozet Hubeş kimdir? Rozet Hubeş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir? - Sayfa 1

Rozet Hubeş kimdir?

1959 yılında İstanbul’da doğan Rozet Hubeş, Yahudi kökenli Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

1959 yılında İstanbul’da doğdu. Yahudi asıllı İstanbulludur. Lisede fen bölümünde okudu ve lise yıllarında tiyatro faaliyetlerine katılmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de okudu. İlk olarak 1 yıl Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştır sonra Dormen Tiyatrosu'nda bir çocuk oyunu ardından Kenter Tiyatrosu'nda oynamıştır.

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Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir? - Sayfa 2

21 yıldır Şehir Tiyatroları'nda çalışmaktadır. Ayrıca tiyatroculuk ve oyunculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi Rozet Hubeş için bir dönüm noktası olmuştur. Hayat Devam Ediyor dizisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Belgesellerde de oynamıştır.

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Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir? - Sayfa 3

Rozet Hubeş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Yalı Çapkını 

Taçsız Prenses 

Yürek Çıkmazı 

Müfreze 

Kırmızı Oda 

Hayat Devam Ediyor 

Gece Gündüz 

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Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir? - Sayfa 4

İstanbul Şahidimdir 

Uçurtmayı Vurmasınlar 

Kadının Adı Yok Atıf Yılmaz 

Çalıkuşu 

Güneşli Yağmurlar

Lafınızı Balla Kestim

Ah Şu Komşularımız

Kül Yutmaz

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