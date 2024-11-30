Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir?
Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Rozet Hubeş dizide Çiçek karakterini canlandıracak. Peki, Rozet Hubeş kimdir? Rozet Hubeş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Rozet Hubeş kimdir?
1959 yılında İstanbul’da doğan Rozet Hubeş, Yahudi kökenli Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.
1959 yılında İstanbul’da doğdu. Yahudi asıllı İstanbulludur. Lisede fen bölümünde okudu ve lise yıllarında tiyatro faaliyetlerine katılmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de okudu. İlk olarak 1 yıl Şehir Tiyatroları'nda çalışmıştır sonra Dormen Tiyatrosu'nda bir çocuk oyunu ardından Kenter Tiyatrosu'nda oynamıştır.
21 yıldır Şehir Tiyatroları'nda çalışmaktadır. Ayrıca tiyatroculuk ve oyunculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi Rozet Hubeş için bir dönüm noktası olmuştur. Hayat Devam Ediyor dizisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Belgesellerde de oynamıştır.
Rozet Hubeş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Yalı Çapkını
Taçsız Prenses
Yürek Çıkmazı
Müfreze
Kırmızı Oda
Hayat Devam Ediyor
Gece Gündüz
İstanbul Şahidimdir
Uçurtmayı Vurmasınlar
Kadının Adı Yok Atıf Yılmaz
Çalıkuşu
Güneşli Yağmurlar
Lafınızı Balla Kestim
Ah Şu Komşularımız
Kül Yutmaz