Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Rozet Hubeş dahil oldu! Rozet Hubeş kimdir?

21 yıldır Şehir Tiyatroları'nda çalışmaktadır. Ayrıca tiyatroculuk ve oyunculuğun yanında seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi Rozet Hubeş için bir dönüm noktası olmuştur. Hayat Devam Ediyor dizisinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Belgesellerde de oynamıştır.