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  4. Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Türkü Su Demirel dahil oldu! Türkü Su Demirel kimdir?

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Türkü Su Demirel dahil oldu! Türkü Su Demirel kimdir?

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Türkü Su Demirel dahil oldu. Türkü Su Demirel dizide Serpil karakterini canlandıracak. Peki, Türkü Su Demirel kimdir? Türkü Su Demirel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Türkü Su Demirel dahil oldu! Türkü Su Demirel kimdir? - Sayfa 1

Türkü Su Demirel kimdir?

3 Ağustos 1998 yılında İzmir’de doğan Türkü Su Demirel, dizi film oyuncusu, mimardır. Aslen Iğdırlıdır. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur.

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Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Türkü Su Demirel dahil oldu! Türkü Su Demirel kimdir? - Sayfa 2

Sinema Güzeli Yarışması birincisi olan Türkü Su Demirel, 2018 yılından itibaren Muhteşem İkili, Maraşlı, Son Nefesime Kadar, Kader Oyunları gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Türkü Su Demirel dahil oldu! Türkü Su Demirel kimdir? - Sayfa 3

Türkü Su Demirel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Kader Oyunları (2023)

Son Nefesime Kadar (2022)

Maraşlı (2021)

Muhteşem İkili (2018-2019)

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