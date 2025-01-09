Yalı Çapkını dizisinin Karan’ı Armağan Oğuz kimdir? Armağan Oğuz hangi projelerde rol almıştır?
Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Armağan Oğuz dahil oldu. Armağan Oğuz dizide Karan karakterini canlandıracak. Peki, Yalı Çapkını dizisinin Karan’ı Armağan Oğuz kimdir? Armağan Oğuz hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte detaylar…
Armağan Oğuz kimdir?
Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Erkek Lisesi’nden ve 4 yıl sonra Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu.
Mezun olduğu yıl “2008 Best Model of Türkiye” ödülünü aldı ve aynı sene “Best Model of the World” yarışmasında Türkiye’ ye ikincilik ödülünü getirdi.
Daha sonra New York’a yerleşti ve kariyerine New York Film Academy’ de aldığı sinema oyunculuğu eğitimiyle devam etti. Bu dönemde hem modellik kariyerine devam etti hem de oyunculuk kariyerine başladı.