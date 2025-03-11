Yalı Çapkını dizisinin Sadi’si Yılmaz Gökgöz kimdir? Yılmaz Gökgöz hangi projelerde rol almıştır?

Emre Aydın’ın seslendirmiş olduğu Sen Beni Unutamazsın isimli şarkısının klibinde de yer alan genç oyuncu, ilk tiyatro oyununu ise Talimhane Tiyatrosu’nda, Ucuz Heyecanlar isimli oyun ile gerçekleştirmiştir. III. Richard oyununun Ses & Efekt Tasarım bölümünde çalışmalar yapmıştır. 2018 yılında Yakaranlar isimli tiyatro oyununda sahne aldı. Halen Talimhane Tiyatrosu'nda oyuncudur.