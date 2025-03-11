Yalı Çapkını dizisinin Sadi’si Yılmaz Gökgöz kimdir? Yılmaz Gökgöz hangi projelerde rol almıştır?
Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Yılmaz Gökgöz dahil oldu. Tiyatro, reklam, klip ve dizi film oyuncusu olan Yılmaz Gökgöz dizide Sadi karakterini canlandıracak. Peki, Yılmaz Gökgöz kimdir? Yılmaz Gökgöz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Yılmaz Gökgöz kimdir?
14 Ağustos 1997 yılında İstanbul’da doğan Yılmaz Gökgöz tiyatro, reklam, klip ve dizi film oyuncusudur. Ortaokul dönemine kadar eğitimini Güngören’de, liseyi Bakırköy’de okudu. Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Lise döneminde, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda sık sık tiyatro oyunlarını izlemişti.
Emre Aydın’ın seslendirmiş olduğu Sen Beni Unutamazsın isimli şarkısının klibinde de yer alan genç oyuncu, ilk tiyatro oyununu ise Talimhane Tiyatrosu’nda, Ucuz Heyecanlar isimli oyun ile gerçekleştirmiştir. III. Richard oyununun Ses & Efekt Tasarım bölümünde çalışmalar yapmıştır. 2018 yılında Yakaranlar isimli tiyatro oyununda sahne aldı. Halen Talimhane Tiyatrosu'nda oyuncudur.
Yılmaz Gökgöz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Orta Kafa Aşk (2021)
Avlu (2019)
Keşke Hiç Büyümeseydik (2018)