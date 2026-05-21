Yapay zeka düzeni değiştirdi! En değerli 20 marka sil baştan... İşte sıralamaya yeni girenler

Kantar BrandZ 2026 raporu, yapay zekâ destekli dönüşümün global marka değerlerine nasıl yön verdiğini gözler önüne serdi. Bilhassa teknoloji ve dijital hizmet firmalarının dev adımlar attığı listede, dünyanın en değerli 100 markasının toplam değeri geçen yıla göre yüzde 22 artış göstererek 13 trilyon dolar sınırını geçti. Yapay zekâ yatırımlarını hızlandıran şirketler marka değerlerini katlarken, listeye giriş barajı da yaklaşık 25,7 milyar dolara yükseldi. İlk 20 sıralaması büyük ölçüde değişirken, yeni markaların yükselişi dikkat çekti.