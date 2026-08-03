Yaratıcı tasarımların yeni mimarı: 6-12 Ağustos arası Singer Brilliance Dikiş Makinesi A101'de!
Tasarımlarını gerçeğe dönüştürmek isteyenlerin dünyasını değiştirecek bu cihaz, 60 değişik dikiş deseniyle yaratıcılığı zirveye taşıyor. Kolay iplik takma ve 13 iğne pozisyonuyla pratiklik sunarken, tek aşamada 4 farklı ilik açıp basit overlok yapabiliyor. Serbest kol özelliğiyle manşet, kol ağzı, omuz ve pantolon paçası gibi zorlu dairesel kumaşları da kusursuz dikiyor. Yaratıcı tasarımların yeni mimarı olan Singer Brilliance dikiş makinesi, 6 Ağustos Perşembe ile 12 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında A101 mağazalarında alıcılarını bekliyor.
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