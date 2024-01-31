Yarın A101 markete hangi ürünler geliyor? A101 1 Şubat 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu
A101 Şubat ayında da indirimlerine devam ediyor. A101'de yarın beyaz eşyadan, koltuğa, küçük ev aletlerinden, temizlik malzemelerine, televizyondan, telefona onlarca ürün sizleri bekliyor. 1 Şubat perşembe günü indirimli ürünler raflarda yerlerini alıyor. Yarın A101 markete hangi ürünler geliyor? İşte, A101 1 Şubat 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu...
Dikdörtgen Borcam Tepsi 149 TL
Cam Kapaklı Kare Borcam 179 TL
2'li Tatlı Kasesi 54.90 TL
6'lı Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 179 TL
Kılıflı Cam Mug 89.90 TL
Borosilikat Kupa Renkli Kulplu 54.90 TL
Ayaklı Cam Meyvelik 99.90 TL
6'lı Reçel Kavanozu 49.90 TL
Cam Saklama Kabı 18.50 TL
Cam Motivasyon Matarası 39.90 TL
Nehir Yemek Kaşığı/Yemek Çatalı 29.90 TL
Nehir Servis Gereçleri 99.90 TL
Nehir Tatlı Kaşığı/Tatlı Çatalı 22.90 TL
Nehir Çay Kaşığı 14.90 TL
5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı 99.90 TL
Saklama Kabı Seti 34.90 TL
Shaker Matara 19.90 TL
3'lü Kilitli Saklama Kabı 49.90 TL
Kare ve Yuvarlak Sığ Kase 29.90 TL
Benekli Kase 49.90 TL
Mısır Kovası 14.90 TL
Katlanır Ürünler Mix 27.50 TL
Kiwi Mikrodalga Fırın 2.199 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 549 TL
Kiwi Çay Makinesi 599 TL
Kiwi Çocuk Waffle Makinesi 549 TL
Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti 379 TL
Dantom Dik Süpürge 1.299 TL
Arzum Çubuk Blender 699 TL
Puflu Köşe Koltuk 9.990 TL