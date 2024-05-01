Yarın A101'e hangi ürünler geliyor? A101 market 2 Mayıs perşembe aktüel ürünler kataloğu!
A101 Mayıs ayı indirimleri başladı. A101 2 Mayıs 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın A101 markete karavandan, üç tekerlekli elektrikli mopede, beyaz eşyadan, televizyona, kamp çadırından, şişme yatağa, uyku tulumundan, masa takımına onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın A101'e hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL
Tek Kişilik Giyinme Çadırı 1.199 TL
Çift Bölmeli 6 Kişilik Aile Kamp Çadırı 8.999 TL
Çift Bölmeli 4 Kişilik Aile Kamp Çadırı 5.999 TL
Dome 3 Kişilik Kamp Çadırı 1.299 TL
Uyku Tulumu 699 TL
Şişme Yatak & Kanepe 2.299 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 399 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak 599 TL
Şişme Kamp Matı 899 TL
3 Kişilik Kanepe 6.390 TL
Masa Takımı 5.199 TL
Sinbo Ayakkabılık 199 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL