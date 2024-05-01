  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yarın A101'e hangi ürünler geliyor? A101 market 2 Mayıs perşembe aktüel ürünler kataloğu!

Yarın A101'e hangi ürünler geliyor? A101 market 2 Mayıs perşembe aktüel ürünler kataloğu!

A101 Mayıs ayı indirimleri başladı. A101 2 Mayıs 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın A101 markete karavandan, üç tekerlekli elektrikli mopede, beyaz eşyadan, televizyona, kamp çadırından, şişme yatağa, uyku tulumundan, masa takımına onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Yarın A101'e hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...

Yarın A101'e hangi ürünler geliyor? A101 market 2 Mayıs perşembe aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL

1 | 13
Yarın A101'e hangi ürünler geliyor? A101 market 2 Mayıs perşembe aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 2

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL

2 | 13
Yarın A101'e hangi ürünler geliyor? A101 market 2 Mayıs perşembe aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 3

Tek Kişilik Giyinme Çadırı 1.199 TL

Çift Bölmeli 6 Kişilik Aile Kamp Çadırı 8.999 TL

Çift Bölmeli 4 Kişilik Aile Kamp Çadırı 5.999 TL

Dome 3 Kişilik Kamp Çadırı 1.299 TL

Uyku Tulumu 699 TL

Şişme Yatak & Kanepe 2.299 TL

Tek Kişilik Şişme Yatak 399 TL

Çift Kişilik Şişme Yatak 599 TL

Şişme Kamp Matı 899 TL

3 | 13
Yarın A101'e hangi ürünler geliyor? A101 market 2 Mayıs perşembe aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 4

3 Kişilik Kanepe 6.390 TL

Masa Takımı 5.199 TL

Sinbo Ayakkabılık 199 TL

Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL

4 | 13