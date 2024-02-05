Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 6 Şubat 2024 salı aktüel ürünler kataloğu
Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor merak ediliyor. En büyük market zincirlerinden biri olan BİM markette bu hafta bebek bezinden, temizlik malzemesine, çikolatalardan, makyaj malzemesine, bakliyattan, kaşar peynire onlarca ürün indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak . Peki, yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM markette yarın hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimli ürünler...
Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 179,50 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 48,50 TL
Saban Nohut 2,5 Kg 99,75 TL
Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 69 TL
Efsane Tam Buğday Un 2 Kg 35 TL
Efsane Kırık Pirinç 18,75 TL
Bizim Margarin Paket 500 gr 36 TL
Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 Litre 77,50 TL
Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 150 gr 42,50 TL
Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 gr 85 TL
Erpiliç Taze Piliç Göynük Köfte 500 gr 54,50 TL
Namet Soslu Döner 300 gr 85 TL
Gurvita Sade İlikli Kemik Suyu 4x50 ml 29,50 TL
Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL
Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL
Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL
Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL
Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL
RGB Led Gece Lambası 85 TL
Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL
Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL
Çocuk Soket Çorap 12,50 TL
Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL
Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL
Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL
London Thomas Mandal Toka 49 TL
Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL
Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL
Erkek Boxer 69,50 TL
Kadın-Erkek Angie-R95 Parfüm 100 ml 99 TL
Angie El Kremi 30 ml - Lip Balm 15 ml Set 65 TL
Golden Rose Oje 27,50 TL
Golden Rose Maskara 3D Fantastic Lash 79,50 TL
Golden Rose Likit Ruj 79,50 TL
Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 199 TL
Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 149,50 TL
Queen Kağıt Havlu 12'lü 115 TL
Blume Peçete 200'lü 31,50 TL
Baskılı Peçete 20'li 28,,50 TL
Molped Hijyenik Ped Süpernight 16'lı 55 TL
Molped Günlük Hijyenik Ped 60'lı 67,50 TL
Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 3,95 Litre 194,75 TL
Renax Toz Deterjan Renkliler 8 Kg 147 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 Kg 95 TL
Pril Excellence Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı 204,50 TL
Pure Baby Islak Havlu 50'li 9,75 TL
Elidor Şampuan 650 ml 99,50 TL
Cilit Bang Pas Kireç / Yağ Sökücü 1000 ml 32,75 TL
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 500 ml 54,50 TL
Hypo Çamaşır Suyu 4 Litre 42,50 TL
Macromax Yer Bezi 29,75 TL
Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 595 TL
Clean Diş Macunu Colgate Charcoal 75 ml 35 TL
Claderm Kil Maskesi 100 ml 34,50 TL
Gillette Venus Riviera Kadın Tıraş Bıçağı 2'li 115 TL
Nutella Kakaolu Fındık Kreması 750 gr 129,75 TL
Fiskobirlik Glora Karamelize Bisküvi Kreması 350 gr 59 TL
Patiswiss Çikolata Kaplamalı Kurutulmuş Çilek Draje 80 gr 39,50 TL
Ülker Halley Muzlu Pasta Tadında Sandviç Bisküvi 210 gr 27,50 TL
Ülker Olala Mini Sufle 162 gr 27 TL
Bonart Kaşık Çikolata 48 gr 19,50 TL
Dost Salep 1 Litre 29,90 TL
Ülker Cocostar Kakao ve Hindistan Cevizli Kaplamalı Sandviç Bisküvi 7x22 gr 27,50 TL
Ülker Albeni Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi 170 gr 25,50 TL
Swiss Alps Üzümlü Fındıklı İsviçre Çikolatası 100 gr 33,50 TL
Tadelle Beyaz Çikolata 3x30 gr 34,50 TL
Ülker Çokoturta Vişne Soslu Bisküvi 300 gr 28,50 TL
Eti Çikolata Soslu Browni Kek 200 gr 29 TL
Ülker Çokoprens Dark 234 gr 29,50 TL
Ülker Pastil 22,4 gr 19,50 TL
Ülker Everwell Efervesan Vitamin Tablet 67,5 gr 94,50 TL
Herbal Vit Vitaminli Sert Şeker 38 gr 6,50 TL
Ülker Havuçlu Tarçınlı Lokmalık Kek 160 gr 19,75 TL
Ülker 9 Kat Tat Portakal Kremalı Şeker İlavesiz Gofret 118 gr 21 TL
Ülker McVities Karamelize Bisküvili Kremalı Çikolatalı Gofret 30 gr 5 TL
Ülker Dankek Çikolatalı Rulo Pasta 235 gr 29,50 TL
Ülker Biskrem Cookie Çikolata Krema Dolgulu Fındıklı Kurabiye 3x80 gr 26,50 TL
Ülker İkram Çikolatalı Kremalı Bisküvi 3x48 gr 26,50 TL
Ülker Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x100 gr 29 TL
Eti Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 400 gr 42,50 TL
Eti Maximus Çikolata Kaplamalı Yer Fıstıklı Bar 4x36 gr 23,50 TL
Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 3x100 gr 32,50 TL
Nestle 1927 Fındık Parçacıklı Gofret3x31 gr 22,50 TL
Eti Çay Keyfi Üzümlü Kurabiye 140 gr 18 TL
Eti Burçak Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata 60 gr 17,50 TL