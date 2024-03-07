Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette onlarca ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...
Senna 50'' Ultra HD Google TV 10.999 TL
Senna 32'' HD Ready Android Smart TV 4.299 TL
Tecno Spark 10 128 GB Cep Telefonu 5.499 TL
Casper VIA M35 128 GB Cep Telefonu 4.999 TL
MagSafe Şarj Aleti 349 TL
PoloSMart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 249 TL
Çaydanlık 429 TL
Paşabahçe Servis Tabağı 39.50 TL
Yuvarlak Çrezlik 99 TL
Oval Tabak 149 TL
LAV 12 Parça Çay Seti 169 TL
Figürlü Kupa 129 TL
LAV Kilitli Saklama Kapları 44.50 TL
Kiğılı Sweatshirt 349 TL
Sweatshirt Kadın/Erkek 99 TL
Yağmurluk Kadın 99 TL
Mest Kadın/Erkek 189 TL
Penye Şal 59 TL
Namaz Elbisesi 169 TL
Desenli Seccade 65 TL
Tesbih-Seccade Set 89 TL
Argesta Önü Kapalı Eva Terlik 119 TL
Otantik Premium Masa Örtüsü 85 TL
Altın Başak Yazma İpliği 8.50 TL
Altın Başak Dikiş Seti 99 TL
Altın Başak Flamlı Eşarp 59 TL
Dikiş ve Örgü Ürünleri 14.50 TL
Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 179 TL
Parex otomatik Temizleme Seti 879 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 149 TL
Mantar Kapak Sürahi 75 TL
Çelik Termos Bardak 189 TL
Çay Tabağı 27.50 TL
Sütyen Yıkama Topu 22.50 TL
Mutfak Gereçleri 21.50 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 15 TL