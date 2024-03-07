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  4. Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu!

Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu!

BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette onlarca ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte indirimler...

Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Senna 50'' Ultra HD Google TV 10.999 TL

Senna 32'' HD Ready Android Smart TV 4.299 TL

Tecno Spark 10 128 GB Cep Telefonu 5.499 TL

Casper VIA M35 128 GB Cep Telefonu 4.999 TL

MagSafe Şarj Aleti 349 TL

PoloSMart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 249 TL

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Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 2

Çaydanlık 429 TL

Paşabahçe Servis Tabağı 39.50 TL

Yuvarlak Çrezlik 99 TL

Oval Tabak 149 TL

LAV 12 Parça Çay Seti 169 TL

Figürlü Kupa 129 TL

LAV Kilitli Saklama Kapları 44.50 TL

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Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 3

Kiğılı Sweatshirt 349 TL

Sweatshirt Kadın/Erkek 99 TL

Yağmurluk Kadın 99 TL

Mest Kadın/Erkek 189 TL

Penye Şal 59 TL

Namaz Elbisesi 169 TL

Desenli Seccade 65 TL

Tesbih-Seccade Set 89 TL

Argesta Önü Kapalı Eva Terlik 119 TL

Otantik Premium Masa Örtüsü 85 TL

Altın Başak Yazma İpliği 8.50 TL

Altın Başak Dikiş Seti 99 TL

Altın Başak Flamlı Eşarp 59 TL

Dikiş ve Örgü Ürünleri 14.50 TL

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Yarın BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 8 Mart 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 4

Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 179 TL

Parex otomatik Temizleme Seti 879 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 149 TL

Mantar Kapak Sürahi 75 TL

Çelik Termos Bardak 189 TL

Çay Tabağı 27.50 TL

Sütyen Yıkama Topu 22.50 TL

Mutfak Gereçleri 21.50 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 15 TL

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