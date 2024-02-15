Yarın BİM markette hangi ürünlerde indirim var? BİM 16 Şubat 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu
BİM market 16 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. En büyük market zincirlerinden biri olan BİM markette oyuncaktan, yağmurluğa, tavadan, beyaz eşyaya, kahve makinesinden, televizyona onlarca indirimli ürünler yarın raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM market 16 Şubat aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de yarın hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimli ürünler ve fiyatları...
TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL
Philips Air Fryer 6.199 TL
Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml 75 TL
Senna 43' Full HD Android Tv 6.299 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.999 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.999 TL
Işıklı Alevli Hava Nemlendirici 499 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
Benante Çerezlik Seti 169 TL
Benante Porselen Sosluk / Çerezlik 79 TL
Lav Salata Kasesi 99 TL
Lav Kase 65 TL
Chef's Tava 167,50 TL
Chef's Sütlük 109 TL
Bonera Emaye Kase 75 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 27,50 TL
Paşabahçe Live Beautiful Echo Çay Bardağı 6'lı 109 TL
Paşabahçe Live Beautiful Echo Dondurmalık 2'li 89 TL
Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk 69 TL
Soyacak 19,50 TL
Süzgeç 42,50 TL
Melamin Çay Tabağı 12,50 TL
Elma Şekilli Çerezlik 6,50 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml 49 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml 59 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 4000 ml 79 TL
Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL
Benante Çerezlik Seti 169 TL
Benante Porselen Sosluk / Çerezlik 79 TL
Lav Salata Kasesi 99 TL
Lav Kase 65 TL
Chef's Tava 167,50 TL
Chef's Sütlük 109 TL
Bonera Emaye Kase 75 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 27,50 TL
Paşabahçe Live Beautiful Echo Çay Bardağı 6'lı 109 TL
Paşabahçe Live Beautiful Echo Dondurmalık 2'li 89 TL
Okyanus Home Fırçalı Sıvı Sabunluk 69 TL
Soyacak 19,50 TL
Süzgeç 42,50 TL
Melamin Çay Tabağı 12,50 TL
Elma Şekilli Çerezlik 6,50 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml 49 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml 59 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 4000 ml 79 TL
Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL
İlk Etkinlik Setim 199 TL
Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot 129 TL
Oto Taşıyıcı 119 TL
Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler 199 TL
Tekli Metal Araba 24.50 TL
2'li Puzzle 49 TL
Diş Doktoru Seti 89 TL
Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 59 TL
Pelüş Eğlenceli Defter 119 TL
Hayvan Dostu Oyun Seti 159 TL
Tekli Köpük Balon 9,50 TL
Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 59 TL
Rubik Abeküs Oyunu 129 TL
Peluş Eğlenceli Defter 119 TL
Lili ve Didi'nin Maceraları 24,50 TL