YARIN RAFLARDA! BİM’E ŞÖMİNE GÖRÜNÜMLÜ ELEKTRİKLİ ISITICI GELİYOR (BİM 4-10 EKİM)
BİM 4-10 Ekim 2026 aktüel kataloğunda Heifer Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 7.900 TL'den satışa çıkıyor. 220-240 Volt, 50/60 Hz frekans ve 1700-2000W güç aralığında çalışan ürün, infrared tüpler ile ısıyı odaya dengeli ve konforlu şekilde yayarak hızlı ısınma sağlıyor. El yakmayan dış yüzey teknolojisi sayesinde cihazın dış kabini çalışma sırasında ısınmıyor ve temas halinde güvenli kullanım sunuyor. Isıtma kapalıyken de çalışan gerçekçi alev efekti ile kış aylarında evinize hem sıcaklık hem de dekoratif şömine ambiyansı katıyor. Peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla BİM raflarında olacak.
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