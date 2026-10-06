YARIN SATIŞTA! BİM AFİŞİ YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ (BİM 7-13 EKİM)
7-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak dev aktüel ürünler kampanyasıyla evini yenilemek ve çocuklarının konforunu artırmak isteyen tüketicilere ekonomik çözümler sunuyor. 7 Ekim Çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak kampanya kapsamında, en çok dikkat çeken ürünlerin başında çocuk odalarına hem şıklık hem de işlevsellik katacak sevimli tasarımlı Açılabilir Çocuk Koltuğu geliyor. Ev tekstilinden elektroniğe kadar geniş bir yelpazenin yer aldığı katalogda ayrıca, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi ve derin dondurucu gibi beyaz eşya grubu da yarın satışta!
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