YARIN SATIŞTA! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YENİ İNDİRİMLER (BİM 29 EYLÜL-5 EKİM)
Yeni haftanın en çok aranan konuları arasında yer alan BİM broşürü, alışveriş severlerin incelemesine sunuldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tüm mağazalarda yerini alacak listede, ev idaresinden mutfak ihtiyaçlarına kadar pek çok grupta cazip seçenekler öne çıkıyor. Peki, bu kampanyada tüketiciyi başka hangi sürpriz fiyatlar bekliyor? İşte raflar açılmadan önce göz atmanız gereken resmi afişlerin tüm ayrıntıları...
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