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YARIN SATIŞTA! ŞOK’A GOODYEAR KIŞ LASTİĞİ GELİYOR (ŞOK 14-20 EKİM)

ŞOK 14-20 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğuyla araç sahiplerine büyük bir kolaylık sunuyor! Yaklaşan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde, dünyaca ünlü Goodyear kış lastiği çeşitleri cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Kampanyanın en büyük sürprizi ise taşıma derdini bitiren adrese teslimat kolaylığı. ürünler "İste Gelsin" seçeneğiyle doğrudan evlere kargolanıyor. Farklı ebatlardaki lastiklerin yanı sıra antifriz ve kışlık oto bakım ekipmanları da raflarda yer alıyor.

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YARIN SATIŞTA! ŞOK’A GOODYEAR KIŞ LASTİĞİ GELİYOR (ŞOK 14-20 EKİM) - Sayfa 1

ÜTÜ MASASI

Fiyat: 1,750 TL

KELEBEK KURUTMALIK

Fiyat: 1,500 TL

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YARIN SATIŞTA! ŞOK’A GOODYEAR KIŞ LASTİĞİ GELİYOR (ŞOK 14-20 EKİM) - Sayfa 2

POWER TUNING ANOLOG BASINÇ GÖSTERGELİ KOMPRESÖR

Fiyat: 799 TL

POWER TUNING LED IŞIKLI TAŞINABİLİR ARAÇ İÇİ HAVA TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 250 TL

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YARIN SATIŞTA! ŞOK’A GOODYEAR KIŞ LASTİĞİ GELİYOR (ŞOK 14-20 EKİM) - Sayfa 3

POWER TUNING OTO CAM SİLECEĞİ

Fiyat: 75 TL

POWER TUNING KÖR NOKTA AYNASI 2’Lİ

Fiyat: 75 TL

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YARIN SATIŞTA! ŞOK’A GOODYEAR KIŞ LASTİĞİ GELİYOR (ŞOK 14-20 EKİM) - Sayfa 4

ALTINSAR ÇİFT KİŞİLİK KALP BASKILI EMBOSS BATTANİYE

Fiyat: 1,199 TL

SARAR BATTANİYE ÇİFT KİŞİLİK AKRİLİK BATTANİYE

Fiyat: 599 TL

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