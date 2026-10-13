YARIN SATIŞTA! ŞOK’A GOODYEAR KIŞ LASTİĞİ GELİYOR (ŞOK 14-20 EKİM)
ŞOK 14-20 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğuyla araç sahiplerine büyük bir kolaylık sunuyor! Yaklaşan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde, dünyaca ünlü Goodyear kış lastiği çeşitleri cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Kampanyanın en büyük sürprizi ise taşıma derdini bitiren adrese teslimat kolaylığı. ürünler "İste Gelsin" seçeneğiyle doğrudan evlere kargolanıyor. Farklı ebatlardaki lastiklerin yanı sıra antifriz ve kışlık oto bakım ekipmanları da raflarda yer alıyor.
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