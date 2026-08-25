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YARIN SATIŞTA! ŞOK'TA FİYATLAR DİBE VURDU! (ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)

Bu fırsatları kaçıran gerçekten çok pişman olur! Şok Market'in 26-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli yeni "Haftanın Fırsatları" kataloğu raflardaki yerini aldı. Temizlik malzemeleri, çay çeşitleri ve temel gıda ürünlerinde dev indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasada süper indirim fırsatlarıyla mutfak bütçenizi rahatlatacak kampanyanın detayları haberimizde. İşte Şok 26 Ağustos-1 Eylül 2026 Haftanın Fırsatları kataloğu!

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YARIN SATIŞTA! ŞOK'TA FİYATLAR DİBE VURDU! (ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 1

RİNSO TOZ DETERJAN RENKLİLER VE BEYAZLAR 10 KG

Fiyat: 429 TL

ACE KLASİK ÇAMAŞIR SUYU 2 L

Fiyat: 99 TL

PORÇÖZ PAS VE KİREÇ ÇÖZÜCÜ 1 L

Fiyat: 79 TL

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YARIN SATIŞTA! ŞOK'TA FİYATLAR DİBE VURDU! (ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 2

50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

JACOBS VELVET KANANOZ KAHVE 100 G

Fiyat: 199 TL

JACOBS UGANDA&KENYA FİLTRE KAHVE 200 G

Fiyat: 249 TL

LİPTON ICE TEA ŞEFTALİ/PEPSİ/PEPSİ ZERO SUGAR/YEDİGÜN 4X1 L

Fiyat: 170 TL

TAMEK KARIŞIK MEYVE/ŞEFTALİ NEKTARI 6X200 ML

Fiyat: 75 TL

FINISH QUANTUM ÖZELS ERİ BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 50'Lİ

Fiyat: 359 TL

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YARIN SATIŞTA! ŞOK'TA FİYATLAR DİBE VURDU! (ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 3

ALGİDA DÖVME DONDURMA SADE 1400 ML

Fiyat: 129 TL

ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAYI 1000 G

Fiyat: 349 TL

HATIR TÜRK KAHVESİ 100 G

Fiyat: 79,90 TL

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