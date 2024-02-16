Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 17 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK market hafta sonu da indirimlerine devam ediyor. ŞOK market cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, yatağa, televizyondan, koltuğa, Airpods'dan, telefona onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte 17 Şubat 2024 ŞOK market cumartesi indirimleri...
Çöp Kovası 119 TL
Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL
Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL
Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL
Toz Alma Aparatı 109 TL
Katlanır Sele 109 TL
10'lu Silikon Mandal 22,95 TL
Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL
Duş Başlığı Seti 49,95 TL
Tekerlekli Pazar Arabası 139 TL
Ledolet 4W Flament Ampul G 95 64,95 TL
4W Flament Ampul G 80 47,95 TL
4W Flament Ampul ST 64 64,95 TL
4W Flament Ampul A 60 44,95 TL
9 Watt Ampul 3'lü 62,95 TL
Ufo 3 in 1 24 Watt 129 TL
Gokidy Işıklı Tren 199 TL
Askılı Makyaj Çantası 79,95 TL
Bowling Seti 99,95 TL
Tamir Seti 59,95 TL
Mini Traktör Kepçeli / Mini Kamyon 49,95 TL
Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL
Jip Çeşitleri 69,95 TL
Büyük Futbol Sahası 179 TL
Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL
Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 19.999 TL
Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 23.499 TL
Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.499 TL
Realme 10 128 GB 8 GB Ram 8.499 TL
Altus 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi 10.999 TL
Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 16.499 TL
Huawei Freebuds SE Bluetooth Kulaklık 799 TL
Palace Lüks Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 4.299 TL
Bambu Star Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.749 TL
Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı 1.299 TL
Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder 799 TL
Mila Katlanabilir Uzanma Minderi 1.899 TL
Valeria Katlanabilir Yatak Olabilen Koltuk 2.999 TL
Rio Köşe Takımı Kahve 8.199 TL
Salda Berjer 3.999 TL
Avrupa Berjer Bordo 3.299 TL
Rio Berjer 3.199 TL
Essen Baba Koltuğu 9.299 TL
Mia Köşe Takımı Gri 8.599 TL
Roma Sallanır Berjer 4.299 TL