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  4. Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 17 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 17 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK market hafta sonu da indirimlerine devam ediyor. ŞOK market cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, yatağa, televizyondan, koltuğa, Airpods'dan, telefona onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte 17 Şubat 2024 ŞOK market cumartesi indirimleri...

Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 17 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 1

Çöp Kovası 119 TL 

Hero Sebze Meyve Koruyucu 34,95 TL 

Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,95 TL 

Mikrofiber Cam Sileceği 79,95 TL

Toz Alma Aparatı 109 TL

Katlanır Sele 109 TL 

10'lu Silikon Mandal 22,95 TL 

Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 17,95 TL 

Duş Başlığı Seti 49,95 TL 

Tekerlekli Pazar Arabası 139 TL

Ledolet 4W Flament Ampul G 95 64,95 TL 

4W Flament Ampul G 80 47,95 TL 

4W Flament Ampul ST 64 64,95 TL 

4W Flament Ampul A 60 44,95 TL 

9 Watt Ampul 3'lü 62,95 TL  

Ufo 3 in 1 24 Watt 129 TL

Gokidy Işıklı Tren 199 TL 

Askılı Makyaj Çantası 79,95 TL 

Bowling Seti 99,95 TL 

Tamir Seti 59,95 TL 

Mini Traktör Kepçeli / Mini Kamyon 49,95 TL 

Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL 

Jip Çeşitleri 69,95 TL 

Büyük Futbol Sahası 179 TL 

Gurme Tost ve Tatlı Tepsisi 99,95 TL

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 17 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 2

Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 19.999 TL

Electrolux 10 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 23.499 TL

Altus 7 Kg Çamaşır Makinesi XL Kapak 9.499 TL

Realme 10 128 GB 8 GB Ram 8.499 TL

Altus 5 Programlı 14 Kişilik Bulaşık Makinesi 10.999 TL

Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 16.499 TL

Huawei Freebuds SE Bluetooth Kulaklık 799 TL

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 17 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 3

Palace Lüks Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 4.299 TL

Bambu Star Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.749 TL

Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı 1.299 TL

Kapitoneli Dekoratif Yuvarlak Minder 799 TL

Mila Katlanabilir Uzanma Minderi 1.899 TL

Valeria Katlanabilir Yatak Olabilen Koltuk 2.999 TL

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 17 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 4

Rio Köşe Takımı Kahve 8.199 TL

Salda Berjer 3.999 TL

Avrupa Berjer Bordo 3.299 TL

Rio Berjer 3.199 TL

Essen Baba Koltuğu 9.299 TL

Mia Köşe Takımı Gri 8.599 TL

Roma Sallanır Berjer 4.299 TL

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