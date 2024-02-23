Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 24 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı
ŞOK 24 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market hafta sonu da indirimlerine devam ediyor. ŞOK market cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, tencereye, süpürgeden, evyeye, musluktan, telefona onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte ŞOK market indirimleri...
Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 185 TL
Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 165 TL
Koltuk Örtüsü 119 TL ve Kapı Önü Paspası 59,95 TL
Kadın / Erkek 4'lü Sneaker Çorabı 49,95 TL
Spor Tayt 79,95 TL
Fitilli Yüksek Bel Tayt 99,95 TL
Kadın Süpersoft Alt 199 TL
Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL
Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL
Gokidy Uzaktan Kumandalı Araba 249 TL
Havalı Futbol Topu 119 TL
Metal Araba Serisi 99,95 TL
Aksesuarlı Bebek Manav Seti 219 TL
Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 59,95 TL
Hamburger ve Tatlı Tepsisi 69,95 TL
Lisanslı 50 Parça Puzzle 39,95 TL
Adım Adım Çizelim Kitap Çeşitleri 22,95 TL
Uzay Seti Hamur Kutusu 79,95 TL
Uzay Kapsülü 129 TL
Uzay Mekik ve Jipi 299 TL
25 TL üstü alışverişlerde
8'li Sofia Kağıt Havlu 65 TL
3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 55 TL
1040 ml Persil Power Jel 65 TL
29'lu Fairy Green Bulaşık Makinesi Tableti 130 TL
24x7 gram Ülker Caramio 38 TL
Evier Granit Evye Maya 3.299 TL
Evier Granit Evye Asos 3.699 TL
Evier Granit Evye Nero XL 3.299 TL
Evier Granit Evye Nero XXL 3.399 TL
Evier Granit Evye Holf 3.599 TL
Evier Granit Evye Nero 3.399 TL
Evier Granit Evye Yale 3.699 TL
Fly üç Yollu Su Arıtıcı Çıkışlı Evye Batarya 1.649 TL
Fly Milano banyo batarya 849 TL
Evier granit Evye VoQ 3.699 TL
HLE Çamaşır Kurutma makinesi 17.999 TL
Altus 1000 devir çamaşır makinesi 10.799 TL
Altus 3 programlı 13 kişilik bulaşık makinesi 9.499 TL
Samsung 11 kg Çamaşır Makinesi 24.599 TL
Dijital Pompalı Su Arıtma Cihazı 7.299 TL
KARCHER Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi 15.499 TL
Xiaomi Redmi 128 Gb 8 GB Siyah/Mavi/Gümüş 7.599 TL
Titanyum Derin Tencereye 24 cm 999 TL Granit Derin
Kızartma Tavası 1.499 TL
KARCHER Toz Torbasız Süpürge 5.399 TL
KARCHER Toz Torbalı Süpürge 5.399 TL