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  4. Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 24 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 24 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

ŞOK 24 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market hafta sonu da indirimlerine devam ediyor. ŞOK market cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, tencereye, süpürgeden, evyeye, musluktan, telefona onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte ŞOK market indirimleri...

Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 24 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 1

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 185 TL

Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 165 TL

Koltuk Örtüsü 119 TL ve Kapı Önü Paspası 59,95 TL

Kadın / Erkek 4'lü Sneaker Çorabı 49,95 TL

Spor Tayt 79,95 TL

Fitilli Yüksek Bel Tayt 99,95 TL

Kadın Süpersoft Alt 199 TL

Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı 319 TL

Kadın / Erkek Şemsiye 139 TL

Gokidy Uzaktan Kumandalı Araba 249 TL

Havalı Futbol Topu 119 TL

Metal Araba Serisi 99,95 TL

Aksesuarlı Bebek Manav Seti 219 TL

Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 59,95 TL

Hamburger ve Tatlı Tepsisi 69,95 TL

Lisanslı 50 Parça Puzzle 39,95 TL

Adım Adım Çizelim Kitap Çeşitleri 22,95 TL

Uzay Seti Hamur Kutusu 79,95 TL

Uzay Kapsülü 129 TL

Uzay Mekik ve Jipi 299 TL

25 TL üstü alışverişlerde

8'li Sofia Kağıt Havlu 65 TL

3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 55 TL

1040 ml Persil Power Jel 65 TL

29'lu Fairy Green Bulaşık Makinesi Tableti 130 TL

24x7 gram Ülker Caramio 38 TL

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 24 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 2

Evier Granit Evye Maya 3.299 TL

Evier Granit Evye Asos 3.699 TL

Evier Granit Evye Nero XL 3.299 TL

Evier Granit Evye Nero XXL 3.399 TL

Evier Granit Evye Holf 3.599 TL

Evier Granit Evye Nero 3.399 TL

Evier Granit Evye Yale 3.699 TL

Fly üç Yollu Su Arıtıcı Çıkışlı Evye Batarya 1.649 TL

Fly Milano banyo batarya 849 TL

Evier granit Evye VoQ 3.699 TL

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 24 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 3

HLE Çamaşır Kurutma makinesi 17.999 TL

Altus 1000 devir çamaşır makinesi 10.799 TL

Altus 3 programlı 13 kişilik bulaşık makinesi 9.499 TL

Samsung 11 kg Çamaşır Makinesi 24.599 TL

Dijital Pompalı Su Arıtma Cihazı 7.299 TL

KARCHER Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi 15.499 TL

Xiaomi Redmi 128 Gb 8 GB Siyah/Mavi/Gümüş 7.599 TL

Titanyum Derin Tencereye 24 cm 999 TL Granit Derin

Kızartma Tavası 1.499 TL

KARCHER Toz Torbasız Süpürge 5.399 TL

KARCHER Toz Torbalı Süpürge 5.399 TL

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