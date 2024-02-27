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  4. Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 28 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 28 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı

ŞOK 28 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market indirimlerine devam ediyor. ŞOK market çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, Ugg'lara, dikey süpürgeden, ütüye, televizyondan, AirFryer'e kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte ŞOK market indirimleri...

Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 28 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 1

Simli Bordürlü Yüz Havlusu 79,95 TL

2'li Simli Bordürlü El Havlusu 59,95 TL

Kurulama Havlusu 59,95 TL

Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL

Orta Boy Natural Hasır Sepet 69,95 TL

Küçük Boy Natural Hasır Sepet 59,95 TL

Büyük Boy Natural Hasır Sepet 69,95 TL

Kürklü Ev Botu 119 TL

Kadın Gondol Terlik 99,95 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 349 TL

Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 3'lü 39,95 TL

Kadın Çizgili Çorap 2'li 39,95 TL

Uyku Çorabı 27,95 TL

Kadın Peluş Çorap 29,95 TL

Penti Termal Tayt 129 TL

Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 59,95 TL

Çıkartma Kitabım Çeşitleri 27,90 TL

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 28 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 2

Vip Ahmet Kumsal Vip Set Junior %100 Temiz Su 369 TL

Organizerli Kahvaltılık 189 TL

3 litre Vakumlu Saklama Kabı 54,95 TL

0,5 litre Vakumlu Saklama Kabı 29,95 TL

1 litre Vakumlu Saklama Kabı 37,95 TL

2 litre Vakumlu Saklama Kabı 49,95 TL

200 ml Oval Kahvaltılık 12,95 TL

Leğen 109 TL

750 ml Mina Kapaklı Plastik Organizer Raf 49,95 TL

2500 ml Mina Kapaklı Plastik Organizer Raf 79,95 TL

4,2 litre Dikdörtgen Vakumlu Saklama Kabı 54,95 TL

2,7 litre Dikdörtgen Vakumlu Saklama Kabı 49,95 TL

Süzgeçli Saklama Kabı 109 TL

Katlanır Süzgeç + Kesim Panosu 109 TL

6'lı Elbise Askısı 39,95 TL

2'li Natural Amerikan Servis 125 TL

Katlanır Badya / Kesim Panosu / Tabaklık 74,95 TL

Kaymaz Raf Örtüsü 99,95 TL

Katlanır Süzgeç / Huni / 32,95 TL

Çırpıcı, Kaşık, Kepçe, Kevgir, Spatula 22,95 TL

Dikdörtgen Baskılı Tepsi 159 TL

Ecem Peynir Kabı 42,95 TL

YUI Elektrikli Gıda Paketleme Vakum Makinesi 349 TL

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 28 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 3

Pantene Şampuan 70.90 TL

Pantene Saç Kremi 70.90 TL

12'li Confort Tuvalet Kağıdı 47.95 TL

6'lı Confort Kağıt Havlu 35.50 TL

10 adet Sera Pişirme Kağıdı 24.90 TL

12 adet Sera Çöp Torbası 13.90 TL

Pril Markalı Bulaşık Sıvılarında %25 İndirim

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Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 28 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı - Sayfa 4

2500 g Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 47 TL

2500 g Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 68.50 TL

1000 g Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 55 TL

5000 g Anadolu Mutfağı Pilavlık Yerli Pirinç 172.50 TL

5 kg Piyale Un 74.50 TL

220 g Müslümoğlu Fermante Sucuk 80 TL

100 g Müslümoğlu Dilim Kavurma 72 TL

600 g Cevizli Baklava 79.90 TL

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