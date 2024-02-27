Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 28 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı
ŞOK 28 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market indirimlerine devam ediyor. ŞOK market çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, Ugg'lara, dikey süpürgeden, ütüye, televizyondan, AirFryer'e kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte ŞOK market indirimleri...
Simli Bordürlü Yüz Havlusu 79,95 TL
2'li Simli Bordürlü El Havlusu 59,95 TL
Kurulama Havlusu 59,95 TL
Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL
Orta Boy Natural Hasır Sepet 69,95 TL
Küçük Boy Natural Hasır Sepet 59,95 TL
Büyük Boy Natural Hasır Sepet 69,95 TL
Kürklü Ev Botu 119 TL
Kadın Gondol Terlik 99,95 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 349 TL
Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 3'lü 39,95 TL
Kadın Çizgili Çorap 2'li 39,95 TL
Uyku Çorabı 27,95 TL
Kadın Peluş Çorap 29,95 TL
Penti Termal Tayt 129 TL
Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 59,95 TL
Çıkartma Kitabım Çeşitleri 27,90 TL
Vip Ahmet Kumsal Vip Set Junior %100 Temiz Su 369 TL
Organizerli Kahvaltılık 189 TL
3 litre Vakumlu Saklama Kabı 54,95 TL
0,5 litre Vakumlu Saklama Kabı 29,95 TL
1 litre Vakumlu Saklama Kabı 37,95 TL
2 litre Vakumlu Saklama Kabı 49,95 TL
200 ml Oval Kahvaltılık 12,95 TL
Leğen 109 TL
750 ml Mina Kapaklı Plastik Organizer Raf 49,95 TL
2500 ml Mina Kapaklı Plastik Organizer Raf 79,95 TL
4,2 litre Dikdörtgen Vakumlu Saklama Kabı 54,95 TL
2,7 litre Dikdörtgen Vakumlu Saklama Kabı 49,95 TL
Süzgeçli Saklama Kabı 109 TL
Katlanır Süzgeç + Kesim Panosu 109 TL
6'lı Elbise Askısı 39,95 TL
2'li Natural Amerikan Servis 125 TL
Katlanır Badya / Kesim Panosu / Tabaklık 74,95 TL
Kaymaz Raf Örtüsü 99,95 TL
Katlanır Süzgeç / Huni / 32,95 TL
Çırpıcı, Kaşık, Kepçe, Kevgir, Spatula 22,95 TL
Dikdörtgen Baskılı Tepsi 159 TL
Ecem Peynir Kabı 42,95 TL
YUI Elektrikli Gıda Paketleme Vakum Makinesi 349 TL
Pantene Şampuan 70.90 TL
Pantene Saç Kremi 70.90 TL
12'li Confort Tuvalet Kağıdı 47.95 TL
6'lı Confort Kağıt Havlu 35.50 TL
10 adet Sera Pişirme Kağıdı 24.90 TL
12 adet Sera Çöp Torbası 13.90 TL
Pril Markalı Bulaşık Sıvılarında %25 İndirim
2500 g Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 47 TL
2500 g Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 68.50 TL
1000 g Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 55 TL
5000 g Anadolu Mutfağı Pilavlık Yerli Pirinç 172.50 TL
5 kg Piyale Un 74.50 TL
220 g Müslümoğlu Fermante Sucuk 80 TL
100 g Müslümoğlu Dilim Kavurma 72 TL
600 g Cevizli Baklava 79.90 TL