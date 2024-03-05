Yarın ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 6 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
ŞOK market 6 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK market indirimlerine devam ediyor. ŞOK market çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette beyaz eşyadan, telefona, oyun konsolundan, dolaba, sehpadan, Airfryer'e kadar onlarca ürün yarın raflarda yerlerini alıyor. Yarın ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte ŞOK market indirimleri...
2'li Esse Granit Efekli Döküm Tava 499 TL
Esse Granit Efekli Döküm Ahşap Saplı Çift Taraflı Tava 399 TL
2'li Esse Granit Efekli Döküm Sahan 349 TL
2'li Esse Granit Efekli Döküm Tava ve Sahan 499 TL
Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Takımı 1.199 TL
Sıyırıcı Süzgeçli Kase 99,95 TL
Cambu Bambu Kapak French Press 700 ml 199 TL
Cambu Borosilikat Cam Sütlük 450 ml 59,95 TL
Cambu Cam Kupa 3'lü 59,95 TL
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 599 TL
Paşabahçe Galata Çay Bardağı 6'lı 89,95 TL
Sırlı Porsiyonluk Güveç Kabı 6'lı 64,95 TL
El Yapımı Orta Güveç 89,95 TL
Sırlı Sufle Kabı 4'lü 39,95 TL
Ahşap Döner Sunumluk 89,95 TL
Yaprak Çerezlik 24,95 TL
Kupa Bardak 19,95 TL
El İmalatı Cam Meyvelik 95 TL
Dikdörtgen Kahvaltılık 24,95 TL
Dik Kenarlı Cam Tabak 19,95 TL
Limonluk 49,95 TL
3'lü Kilitli Saklama Kabı 89,95 TL
Derin Dondurucu Saklama Kabı 44,95 TL
Süzgeçli Kase İkili Set 64,95 TL
Keramika Ege Renkli Yumurtalık 32,95 TL
Esnek Kesim Matı 34,95 TL
Baskılı Cam Tuzluk 17,95 TL
Alüminyum Yağ Sıçratmaz 79,95 TL
Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set 5.999 TL
Simfer Midi Fırın 1.499 TL
Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.199 TL
Sinbo Çay Makinesi 699 TL
Sinbo Airfryer 1.999 TL
Queen Brisa Çelik Su Isıtıcı 319 TL
Sprey Yağdanlık 59,95 TL
Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı 69,95 TL
Katlanır Puf 379 TL
Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf 369 TL
Kahve Rafı ve Çerçeve Seti 299 TL
3'lü Bienwood Bie Çok Amaçlı Raf 299 TL
Bienwood Bie Ahşap Basamak 349 TL
Dikkat Geliştiren Çizgiler Kitap Çeşitleri 37,90 TL
Yer Sofrası 349 TL
Katlanır Masa 599 TL
100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 74,85 TL
140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 84,95 TL
Fonksiyomel Batarya Ucu 39,95 TL
Kurulama Havlusu 59,95 TL
Mon Amour Nude Oje Çeşitleri 25,50 TL
Mon Amour Nude Lip Gloss Çeşitleri 35,90 TL
Mon Amour Dudak Bakım Yağı 39,90 TL
Mon Amour Dudak Koruyucu Çeşitleri 24,90 TL
Yumuşak Makyaj Temizleme Mendili 11,95 TL
Garnier Makyaj Temizleme Suyu 74,95 TL
Garnier Saf Ve Temiz Siyah Nokta Karşıtı Kömürlü Temizleme Jeli 79,90 TL
Nestle Damak Sütlü Gece İnci 32,50 TL
Afrika Menekşesi 59,90 TL
Niche Kadın Parfüm 77,50 TL
Elidor Güçlü Ve Parlak Şampuan 98,75 TL
Nivea Deodorant Fresh Aktivite Erkek/Frida Natural Kadın 67,55 TL
Nivea Soft Bakım Kremi Nemlendirici 54,90 TL
Nivea Sivilce Karşıtı Beyaz Kil Maskesi 52,25 TL
Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü 46,25 TL
Comfort Pratik Mendil 24,90 TL
Aquabor Toz Deterjan Renkliler/Beyazlar 159,90 TL
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 349,90 TL
Mintax Mikrofiber Temizlik Bezi 39,90 TL
Dove Cream Bar 25 TL
Ilık Ağda 35,90 TL
With Klasik Tüy Dökücü Krem 66,90 TL
Üç Boyutlu Tarak Çeşitleri 34,90 TL
Mis Örgü/Dil Peyniri Tam Yağlı 57,90 TL
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 48,50 TL
Mis Dilimli Tam Yağlı Toz Peynir 105 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 66,90 TL
Mis Yoğurt Tam Yağlı 89,50 TL
Mis UHT Süt Yağsız 18,90 Mis Çilekli Milkshake 18,90 TL
Danone Kefirhüp Çilekli 11,95 TL
İçin Tam Yağlı Süzme Peynir 77,50 TL
Ülker Terem Paket Margarin 66,75 TL
Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 179 TL
Kerem Kase Margarin 50 TL
Namet Özlem Torku Sultan Müslümoğlu Kokteyl Sosis 89,90 TL
Süper Pizza King 119,90 TL
Uno Anadolu Tam Buğdaylı Tava Ekmeği 39,95 TL
Biscolata Pia Frambuazlı Çikolatalı 22,90 TL
Nutymax Antep Fıstıklı Max 3'lü 39,90 TL
Eti Paymek Şekli Şahane 39,90 TL
Eti Topkek Limon Haşhaş Kakao Portakal 22,90 TL
Nescafe 3'ü Bir Arada Sütlü Köpüklü+Kırmızı Kupa 89,90 TL
Beypazarı Maden Suyu 6'lı 24,50 TL
Fuse Tea Kavun Çilek 19,90 TL
Pepsi Kola 1 Litre 24,50 TL
Crown Gazoz 17,50 TL
Ülker Halley Karadut Marmelatlı 29,90 TL
Ülker Taç Kraker Çörekotlu Üçlü 22,75 TL
Eti Cin Çilekli Portakallı 29,90 TL
Torku Premio Bisküvi 29,90 TL
Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura 75 TL
Lipton Altın Harman Demlik Poşet 75 TL
Ülker Ben Kek Donut Marshmalowlu Kek 25 TL
Pervin Sıvı Deterjan Renkliler Siyah 55 TL
Uni Baby Pro Comfort Islak Havlu 35 TL