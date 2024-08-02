Yarın ŞOK'a hangi ürünler geliyor? ŞOK 3 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 3 Ağustos cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Sörfçü Kız Seti 99,95 TL
Tavşan Taçlı Şirin Bebek 22 cm 99,95 TL
Büyük Kova Seti Oyuncak 79,95 TL
Sevimli Squishy 99,95 TL
Taşıyıcılı Mini Araçlar 4'lü Set 119 TL
Akrobat Arabalar 99,95 TL
Suv Metal Araçlar 79,95 TL
Büyük Teker Dino Araba Oyuncak 79,95 TL
Kova Set 69,95 TL
Su Tabancası 79,95 TL
Sky Katlanır Koltuk 349 TL
Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL
Maya Rattan Desen Koltuk 449 TL
Plastik Kollu Sandalye 249 TL
Sky Antrasit Katlanır Masa 349 TL
Eylül Koltuk 599 TL
Sunset Koltuk 499 TL
Kral Rattan Desen Tabure 129 TL
Büyük Tabure 79 TL
Elit Rattan Desen Sehpa 179 TL
Elit Rattan Desen Masa 999 TL
140x140 cm Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL
Yapay Çiçek Beton Saksı Asorti 99,95 TL
Blok Çiçekler 119 TL
25 TL ve Üzeri Alışverişlerde;
Lipton Altın Harman Demlik Poşet 100'lü85 TL
Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 60 TL
Ülker Rulokat 170 gr 32 TL
Sensodyne Tam Koruma Beyazlatıcı Diş Macunu 50 ml 50 TL
Sensodyne Günlük Bakım Diş Fırçası 65 TL
Kagu Flavia Köşe Takımı Puflu 8.999 TL
Kagu Corner Poly-L5 Farklı Modül Tek Ürün 11.999 TL
Kagu Flavia Köşe Takımı 7.299 TL
Kagu Corner Poly-M 4 Farklı Modül Tek Ürün 7.999 TL
Kagu Ruby Mutfak Sandalye 699 TL
Kagu Alvin MDF Sehpa Takımı 1.249 TL
Kagu Hilal MDF Sehpa 3'lü 1.249 TL
Kagu Marlo MDF Orta Sehpa Zigon 1.599 TL
Kagu Ruby Mutfak Masa Sandalye 3.599 TL
Dyson V15 Submarine 30.999 TL
Roidmi X20 9.599 TL
Roidmi S2 7.999 TL
Roidmi X30 11.499 TL
Altus Tezgah Altı Mini Buzdolabı 7.699 TL
Electrolux 5 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 5 kg 16.999 TL
Electrolux 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 16.999 TL
Electrolux 9 kgÇamaşır Kurutma Makinesi 21.999 TL