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Yarın ŞOK'a hangi ürünler geliyor? ŞOK 3 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 3 Ağustos cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette yarın hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete yarın hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

Yarın ŞOK'a hangi ürünler geliyor? ŞOK 3 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

Sörfçü Kız Seti 99,95 TL

Tavşan Taçlı Şirin Bebek 22 cm 99,95 TL

Büyük Kova Seti Oyuncak 79,95 TL

Sevimli Squishy 99,95 TL

Taşıyıcılı Mini Araçlar 4'lü Set 119 TL

Akrobat Arabalar 99,95 TL

Suv Metal Araçlar 79,95 TL

Büyük Teker Dino Araba Oyuncak 79,95 TL

Kova Set 69,95 TL

Su Tabancası 79,95 TL

Sky Katlanır Koltuk 349 TL

Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL

Maya Rattan Desen Koltuk 449 TL

Plastik Kollu Sandalye 249 TL

Sky Antrasit Katlanır Masa 349 TL

Eylül Koltuk 599 TL

Sunset Koltuk 499 TL

Kral Rattan Desen Tabure 129 TL

Büyük Tabure 79 TL

Elit Rattan Desen Sehpa 179 TL

Elit Rattan Desen Masa 999 TL

140x140 cm Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL

Yapay Çiçek Beton Saksı Asorti 99,95 TL 

Blok Çiçekler 119 TL

25 TL ve Üzeri Alışverişlerde;

Lipton Altın Harman Demlik Poşet 100'lü85 TL

Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 60 TL

Ülker Rulokat 170 gr 32 TL

Sensodyne Tam Koruma Beyazlatıcı Diş Macunu 50 ml 50 TL

Sensodyne Günlük Bakım Diş Fırçası  65 TL

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Yarın ŞOK'a hangi ürünler geliyor? ŞOK 3 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

Kagu Flavia Köşe Takımı Puflu 8.999 TL

Kagu Corner Poly-L5 Farklı Modül Tek Ürün 11.999 TL

Kagu Flavia Köşe Takımı 7.299 TL

Kagu Corner Poly-M 4 Farklı Modül Tek Ürün 7.999 TL

Kagu Ruby Mutfak Sandalye 699 TL

Kagu Alvin MDF Sehpa Takımı 1.249 TL

Kagu Hilal MDF Sehpa 3'lü 1.249 TL

Kagu Marlo MDF Orta Sehpa Zigon 1.599 TL

Kagu Ruby Mutfak Masa Sandalye 3.599 TL

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Yarın ŞOK'a hangi ürünler geliyor? ŞOK 3 Ağustos 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

Dyson V15 Submarine 30.999 TL

Roidmi X20 9.599 TL 

Roidmi S2 7.999 TL

Roidmi X30 11.499 TL

Altus Tezgah Altı Mini Buzdolabı 7.699 TL

 Electrolux 5 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 5 kg 16.999 TL

 Electrolux 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 16.999 TL

 Electrolux 9 kgÇamaşır Kurutma Makinesi 21.999 TL

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