Yarısı bizden ile en hızlı kentsel dönüşümün olduğu 10 ilçe; Avrupa Yakası öne çıkıyor
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasının tesiriyle kentsel dönüşümün en süratli devam ettiği 10 ilçe belli oldu. Son iki yıllık veriler kapsamında derlenen sıralamada Avrupa Yakası'ndaki ilçelerin ağırlığı dikkat çekti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son iki senedir uyguladığı "Yarısı Bizden" kampanyası, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdı. Kampanya çerçevesinde dönüşümün en yoğun şekilde sürdüğü 10 ilçe açıklanırken, listenin büyük bölümünü Avrupa Yakası'ndaki ilçeler oluşturdu. Sıralama, dönüşüm çalışmalarının kent genelindeki dağılımını da gözler önüne serdi.