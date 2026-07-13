Yarısı bizden ile en hızlı kentsel dönüşümün olduğu 10 ilçe; Avrupa Yakası öne çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son iki senedir uyguladığı "Yarısı Bizden" kampanyası, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdı. Kampanya çerçevesinde dönüşümün en yoğun şekilde sürdüğü 10 ilçe açıklanırken, listenin büyük bölümünü Avrupa Yakası'ndaki ilçeler oluşturdu. Sıralama, dönüşüm çalışmalarının kent genelindeki dağılımını da gözler önüne serdi.