Yasak Elma dizisinin Emir’i Serkan Rutkay Ayıköz Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu!
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Serkan Rutkay Ayıköz dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Serkan Rutkay Ayıköz dizide Asude'nin yeğeni Asil karakterini canlandıracak. Peki, Serkan Rutkay Ayıköz kimdir? Serkan Rutkay Ayıköz hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Serkan Rutkay Ayıköz kimdir?
1991 yılında Denizli’de doğan Serkan Rutkay Ayıköz, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Denizli Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Serkan Rutkay Ayıköz, ilk dizi oyunculuk deneyimini 2015 yılında Hatırla Gönül adlı dizi ile gerçekleştiren Serkan Rutkay Ayıköz, daha sonra Hayat Şarkısı dizisinde Woyzeck, Blu ve Bir Avuç Kül isimli tiyatro oyunlarında yer almış, Bir Yalnızlık Şarkısı filminde oynamıştı. 2018’den itibaren Yasak Elma'da Emir karakterini canlandırdı.
Serkan Rutkay Ayıköz hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Yasak Elma (2018-2023)
Bir Yalnızlık Şarkısı (2020)
Hatırla Gönül (2015)