Yasak Elma dizisinin Emir’i Serkan Rutkay Ayıköz Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu!

Serkan Rutkay Ayıköz, ilk dizi oyunculuk deneyimini 2015 yılında Hatırla Gönül adlı dizi ile gerçekleştiren Serkan Rutkay Ayıköz, daha sonra Hayat Şarkısı dizisinde Woyzeck, Blu ve Bir Avuç Kül isimli tiyatro oyunlarında yer almış, Bir Yalnızlık Şarkısı filminde oynamıştı. 2018’den itibaren Yasak Elma'da Emir karakterini canlandırdı.