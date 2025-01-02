Yaşam maliyeti en düşük 41 başkent açıklandı: Ankara listeye bakın kaçıncı sıradan girdi...

Son senelerde şehirlerdeki fiyatların yükselmesiyle beraber, kendine uygun yer edinmek isteyen aileler, yaşam maliyetlerinin en ucuz olduğu şehirleri araştırıyor. Bu noktada Compare the Market, dünyada yaşamak için en elverişli maliyetli yerleri tespit etmek hedefiyle 11 farklı unsura dayanarak 40'tan fazla "ekonomik olarak gelişmiş" başkenti karşılaştırdı.