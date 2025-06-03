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  4. Yatak kapasitesine göre Türkiye'nin en büyük 25 devlet hastanesi açıklandı: İlk sıra şoke etti

Yatak kapasitesine göre Türkiye'nin en büyük 25 devlet hastanesi açıklandı: İlk sıra şoke etti

Türkiye, son yıllarda kamu hastaneleri bakımından en önemli ülkelerin başında gelmektedir. Özellikle şehir hastanesi modeliyle şehrin dışında ancak modern tesisler hayata geçirildi. Bilhassa büyükşehirlerdeki kapasite artırıldı.

Yatak kapasitesine göre Türkiye'nin en büyük 25 devlet hastanesi açıklandı: İlk sıra şoke etti - Sayfa 1

Sağlık sistemindeki bu başarı en çok koronavirüs döneminde belli oldu. Covid-19 zamanında büyük oranda herkese hizmet verildi. Bu başarıda en büyük yapıtaşı ise şehir hastaneleri ve yüksek yatak kapasitesine sahip hastaneler oldu. İşte Türkiye'nin en yüksek yatak kapasitesine sahip 25 hastanesi

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Yatak kapasitesine göre Türkiye'nin en büyük 25 devlet hastanesi açıklandı: İlk sıra şoke etti - Sayfa 2

25. Trabzon Şehir Hastanesi – 900 yatak

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Yatak kapasitesine göre Türkiye'nin en büyük 25 devlet hastanesi açıklandı: İlk sıra şoke etti - Sayfa 3

24. Ordu Şehir Hastanesi – 800 yatak

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Yatak kapasitesine göre Türkiye'nin en büyük 25 devlet hastanesi açıklandı: İlk sıra şoke etti - Sayfa 4

23. Samsun Şehir Hastanesi – 900 yatak

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