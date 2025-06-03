Yatak kapasitesine göre Türkiye'nin en büyük 25 devlet hastanesi açıklandı: İlk sıra şoke etti
Türkiye, son yıllarda kamu hastaneleri bakımından en önemli ülkelerin başında gelmektedir. Özellikle şehir hastanesi modeliyle şehrin dışında ancak modern tesisler hayata geçirildi. Bilhassa büyükşehirlerdeki kapasite artırıldı.
Sağlık sistemindeki bu başarı en çok koronavirüs döneminde belli oldu. Covid-19 zamanında büyük oranda herkese hizmet verildi. Bu başarıda en büyük yapıtaşı ise şehir hastaneleri ve yüksek yatak kapasitesine sahip hastaneler oldu. İşte Türkiye'nin en yüksek yatak kapasitesine sahip 25 hastanesi
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