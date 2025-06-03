Yatak kapasitesine göre Türkiye'nin en büyük 25 devlet hastanesi açıklandı: İlk sıra şoke etti

Sağlık sistemindeki bu başarı en çok koronavirüs döneminde belli oldu. Covid-19 zamanında büyük oranda herkese hizmet verildi. Bu başarıda en büyük yapıtaşı ise şehir hastaneleri ve yüksek yatak kapasitesine sahip hastaneler oldu. İşte Türkiye'nin en yüksek yatak kapasitesine sahip 25 hastanesi