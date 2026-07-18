Yatak odalarına bahar esintisi: BİM'e 24 Temmuz Cuma Çift Kişilik Dijital Nevresim Seti geliyor!
Yatak odalarına bahar esintisi: BİM'e 24 Temmuz Cuma Çift Kişilik Dijital Nevresim Seti geliyor!
BİM aktüel fırsatlarıyla 24 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak olan çift kişilik dijital baskılı nevresim seti, %100 pamuk kumaş yapısı sayesinde cildinize nefes aldırarak konforlu bir uyku deneyimi sunuyor. Canlı ve modern dijital baskı detaylarıyla yatak odanızın havasını tamamen değiştirecek olan bu kaliteli set, 200x2220 santimetre boyutlarındaki geniş nevresimi ve 50x70 santimetre ölçülerinde iki adet yastık kılıfıyla birlikte geliyor. Doğal dokusu ve uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkan bu tekstil ürünü, evine yenilik katmak isteyenleri bekliyor.
TEK FİYAT MUTFAK / BANYO ÜRÜNLERİ
Fiyat: 35 TL
1 | 64
2 | 64
DELİKLİ ÇAMAŞIR SELESİ
Fiyat: 169 TL
3 | 64
4 | 64
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