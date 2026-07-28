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  4. Yatak odalarına bahar tazeliği geliyor: BİM’den 31 Temmuz-6 Ağustos’ta Çift Kişilik Pike fırsatı!

Yatak odalarına bahar tazeliği geliyor: BİM’den 31 Temmuz-6 Ağustos’ta Çift Kişilik Pike fırsatı!

Sıcak yaz gecelerinde deliksiz ve ferah bir uyku çekmek isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği çift kişilik pike seti, 31 Temmuz-6 Ağustos BİM aktüel kataloğuyla evleri yenilemeye geliyor. %100 pamuklu dokusu ve hava geçirgenliği yüksek özel kumaşı sayesinde cildinize nefes aldıran bu tekstil harikası, terleme derdine son veriyor. Yatak odanızın havasını anında değiştirecek modern desenleri ve soft renk seçenekleriyle şıklığı yakalarken, yıkanmaya dayanıklı yumuşacık yapısıyla da uzun yıllar boyunca ilk günkü konforunu ve kalitesini koruyor.

Yatak odalarına bahar tazeliği geliyor: BİM’den 31 Temmuz-6 Ağustos’ta Çift Kişilik Pike fırsatı! - Sayfa 1

HOBBY LIFE PASTA/BÖREK TAŞIMA KABI

Fiyat: 159 TL

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Yatak odalarına bahar tazeliği geliyor: BİM’den 31 Temmuz-6 Ağustos’ta Çift Kişilik Pike fırsatı! - Sayfa 2
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Yatak odalarına bahar tazeliği geliyor: BİM’den 31 Temmuz-6 Ağustos’ta Çift Kişilik Pike fırsatı! - Sayfa 3
3 | 57
Yatak odalarına bahar tazeliği geliyor: BİM’den 31 Temmuz-6 Ağustos’ta Çift Kişilik Pike fırsatı! - Sayfa 4
4 | 57