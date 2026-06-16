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  4. Yatak odanıza modern dokunuş: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Homend Metal Karyola geliyor!

Yatak odanıza modern dokunuş: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Homend Metal Karyola geliyor!

BİM, 17 Haziran Çarşamba günü yatak odalarında hem estetik hem de dayanıklı bir tasarım arayanlar için Homend metal karyola modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Sağlam teknik yapısı ve modern çizgileriyle dikkat çeken bu şık mobilya ürünü, yaşam alanlarınıza dekoratif bir hava katarken uzun ömürlü kullanım avantajı sağlıyor. Kolay taşınabilir tasarımı ve peşin fiyatına uygun taksit imkanlarıyla öne çıkan bu karyola, bütçesini yormadan evini güzelleştirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir alternatif oluşturuyor.

Yatak odanıza modern dokunuş: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Homend Metal Karyola geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 32.900 TL

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Yatak odanıza modern dokunuş: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Homend Metal Karyola geliyor! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE


Fiyat: 23.500 TL

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Yatak odanıza modern dokunuş: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Homend Metal Karyola geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 16.500 TL

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Yatak odanıza modern dokunuş: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Homend Metal Karyola geliyor! - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300


Fiyat: 19.900 TL

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