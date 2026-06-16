Yatak odanıza modern dokunuş: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Homend Metal Karyola geliyor!
Yatak odanıza modern dokunuş: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Homend Metal Karyola geliyor!
BİM, 17 Haziran Çarşamba günü yatak odalarında hem estetik hem de dayanıklı bir tasarım arayanlar için Homend metal karyola modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Sağlam teknik yapısı ve modern çizgileriyle dikkat çeken bu şık mobilya ürünü, yaşam alanlarınıza dekoratif bir hava katarken uzun ömürlü kullanım avantajı sağlıyor. Kolay taşınabilir tasarımı ve peşin fiyatına uygun taksit imkanlarıyla öne çıkan bu karyola, bütçesini yormadan evini güzelleştirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir alternatif oluşturuyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 32.900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 23.500 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 16.500 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300
Fiyat: 19.900 TL
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