Yatırımcılar yakından takip ediyordu! 5 şirket temettü kararını açıkladı
Borsada işlem gören 5 şirket yatırımcısıyla kar payı paylaşımına ilişkin kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da 1-5 Aralık 2025 haftası, yatırımcıların yakından takip ettiği temettü açıklamalarıyla hareketli geçti.
Haftanın ilk gününden son gününe kadar toplam 5 halka açık şirket, 2025 yılına ilişkin temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.
Yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyan bu bildirimler, şirketlerin dağıtım politikaları ve finansal beklentileri hakkında ipuçları verdi.