  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yatırımcının arkasına bakmadan terk ettiği 10 hisse; 8 milyar TL’den fazla çıkış oldu

Yatırımcının arkasına bakmadan terk ettiği 10 hisse; 8 milyar TL’den fazla çıkış oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören 10 şirketin hisselerini terk eden yatırımcı 8 milyar TL çıkış yaptı.

Yatırımcının arkasına bakmadan terk ettiği 10 hisse; 8 milyar TL’den fazla çıkış oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 29 Eylül–3 Ekim haftasında satış baskısı etkili oldu. BİST100 endeksi haftayı yüzde 2,62 düşüşle 10.858,52 puandan tamamlarken, yatırımcılar kar satışlarına yöneldi.

1 | 13
Yatırımcının arkasına bakmadan terk ettiği 10 hisse; 8 milyar TL’den fazla çıkış oldu - Sayfa 2

Söz konusu dönemde BİST100’de aktif fark -10 milyar 168 milyon TL, BİST30’da ise -768 milyon TL olarak kaydedildi. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı -19 milyar 178 milyon TL’ye ulaştı.

2 | 13
Yatırımcının arkasına bakmadan terk ettiği 10 hisse; 8 milyar TL’den fazla çıkış oldu - Sayfa 3

8 MİLYAR TL’LİK ÇIKIŞ OLAN 10 HİSSE

Yeni haftada 10.900 puan seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması, kısa vadeli toparlanma açısından kritik olarak değerlendirirken rotaborsa.com’un haberine göre en çok çıkış yapılan 10 hisse şöyle gerçekleşti:

 

3 | 13
Yatırımcının arkasına bakmadan terk ettiği 10 hisse; 8 milyar TL’den fazla çıkış oldu - Sayfa 4

Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) – -585.684.000 TL

4 | 13