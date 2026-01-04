Yatırımcının iştahını kabartan hedef fiyat açıklaması; AYGAZ, TUPRS, DOAS, ASELS, DOHOL…
Milyonlarca yatırımcısı bulunan 57 hisse için aracı kurumlar hedef fiyat açıklaması yaptı.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum raporları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Yılın son haftası ile yeni yılın ilk işlem günlerini kapsayan dönemde, piyasalarda dikkat çekici bir araştırma trafiği yaşandı. Bu süreçte farklı aracı kurumlardan toplam 57 hisse senedi için yeni hedef fiyat açıklaması yapıldı.
Açıklanan raporlarda, şirketlerin finansal performansları, sektör içindeki konumları, büyüme beklentileri ve 2026 yılına ilişkin projeksiyonlar detaylı biçimde ele alındı. Özellikle bankacılık, sanayi, enerji ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için yapılan revizyonlar, yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Bazı hisseler için hedef fiyatlar yukarı yönlü güncellenirken, bazı şirketlerde ise temkinli beklentiler öne çıktı.
57 HİSSE İÇİN HEDEF FİYAT AÇIKLAMASI
Uzmanlar, artan rapor sayısının piyasadaki bilgi akışını güçlendirdiğini ve yatırımcıların karar süreçlerine önemli katkı sağladığını vurguluyor. Açıklanan hedef fiyatlar, 2026 yılı için piyasalara yönelik beklentilere dair güçlü sinyaller sunuyor.