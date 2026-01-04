Yatırımcının iştahını kabartan hedef fiyat açıklaması; AYGAZ, TUPRS, DOAS, ASELS, DOHOL…

Açıklanan raporlarda, şirketlerin finansal performansları, sektör içindeki konumları, büyüme beklentileri ve 2026 yılına ilişkin projeksiyonlar detaylı biçimde ele alındı. Özellikle bankacılık, sanayi, enerji ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için yapılan revizyonlar, yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Bazı hisseler için hedef fiyatlar yukarı yönlü güncellenirken, bazı şirketlerde ise temkinli beklentiler öne çıktı.