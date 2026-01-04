  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Yatırımcının iştahını kabartan hedef fiyat açıklaması; AYGAZ, TUPRS, DOAS, ASELS, DOHOL…

Yatırımcının iştahını kabartan hedef fiyat açıklaması; AYGAZ, TUPRS, DOAS, ASELS, DOHOL…

Milyonlarca yatırımcısı bulunan 57 hisse için aracı kurumlar hedef fiyat açıklaması yaptı.

Yatırımcının iştahını kabartan hedef fiyat açıklaması; AYGAZ, TUPRS, DOAS, ASELS, DOHOL… - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum raporları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Yılın son haftası ile yeni yılın ilk işlem günlerini kapsayan dönemde, piyasalarda dikkat çekici bir araştırma trafiği yaşandı. Bu süreçte farklı aracı kurumlardan toplam 57 hisse senedi için yeni hedef fiyat açıklaması yapıldı.

1 | 60
Yatırımcının iştahını kabartan hedef fiyat açıklaması; AYGAZ, TUPRS, DOAS, ASELS, DOHOL… - Sayfa 2

Açıklanan raporlarda, şirketlerin finansal performansları, sektör içindeki konumları, büyüme beklentileri ve 2026 yılına ilişkin projeksiyonlar detaylı biçimde ele alındı. Özellikle bankacılık, sanayi, enerji ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için yapılan revizyonlar, yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Bazı hisseler için hedef fiyatlar yukarı yönlü güncellenirken, bazı şirketlerde ise temkinli beklentiler öne çıktı.

2 | 60
Yatırımcının iştahını kabartan hedef fiyat açıklaması; AYGAZ, TUPRS, DOAS, ASELS, DOHOL… - Sayfa 3

57 HİSSE İÇİN HEDEF FİYAT AÇIKLAMASI

Uzmanlar, artan rapor sayısının piyasadaki bilgi akışını güçlendirdiğini ve yatırımcıların karar süreçlerine önemli katkı sağladığını vurguluyor. Açıklanan hedef fiyatlar, 2026 yılı için piyasalara yönelik beklentilere dair güçlü sinyaller sunuyor.

3 | 60
Yatırımcının iştahını kabartan hedef fiyat açıklaması; AYGAZ, TUPRS, DOAS, ASELS, DOHOL… - Sayfa 4

Rotaborsa.com’daki tabloya göre Gedik Yatırım’ın 2026 Strateji Raporunda yer alan hisse hedef fiyat ve tavsiyeleri şu şekilde;

4 | 60