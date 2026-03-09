Yatırımcının kesesini dolduracak gelişme; Tam 59 şirket temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul’da temettü emekliliği planlayanların yakından takip ettiği şirketlerin kar payı dağıtım planları netleşti.
Borsada özellikle orta yaş grubunun temettü emekliliği planlamasıyla kar payı dağıtımı yapan şirketler büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda aralarında dev şirketlerin de bulunduğu temettü planlaması yapan ve yapmayanların listesi yayımlandı.
Borsa İstanbul’da temettü sezonu da resmen başlamış oldu. Kar payı dağıtım takvimlerini netleştiren tam 59 dev şirket, yatırımcıların yüzünü güldürecek ödeme planlarını kamuoyuna duyurdu.
ARALARINDA DEVLER DE VAR! 59 ŞİRKETTEN TEMETTÜ KARARI
Özellikle temettü emekliliği hedefleyen tasarruf sahipleri için büyük önem taşıyan bu gelişme, piyasalarda doping etkisi yaratarak portföylerde nakit akışı beklentisini zirveye taşıdı.