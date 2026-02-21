Yatırımcısına güven veren 10 varlık; Zirvede altın bekleyenler ters köşe oluyor

  1. Ekonomim
Günümüzde yatırımcı için güvenli liman olan 10 varlık dikkat çekiyor. Altın listenin ilk sırasında yer almıyor.

Globalstats11 tarafından derlenen verilere göre yatırım dünyasında güvenli liman algısı köklü bir değişimden geçiyor. Geleneksel olarak listenin başında görmeye alıştığımız altın, son analizlerde zirveyi kaptırarak yatırımcısını şaşırttı.

Güven veren 10 varlık arasında yaşanan bu bayrak değişimi, piyasalarda ters köşe yaptı. Risk iştahının ve dijitalleşen ekonominin şekillendirdiği yeni dönemde, portföy çeşitliliği sağlamak isteyen yatırımcılar artık çok daha farklı enstrümanlara yöneliyor.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANDIRAN 10 YATIRIM

Globalstats11’in hazırladığı verilere göre lisenin tamamı şöyle:

10.   NVIDIA – 4,6 Trilyon Dolar

