Yayın günü değiştirilmişti yine çare olmadı... Fenomen diziye final kararı geldi
Kendi kemik kitlesini oluşturarak Kanal 7 ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Rüzgârlı Tepe için final kararı alındı.
Kanal 7 ekranlarında iki sezondur yayınlanan ve her bölümü soluk soluğa takip edilen Rüzgârlı Tepe dizisinde sona gelindi. Kanal yönetimi fenomen dizi için final tuşuna bastı.
Reytinglerdeki düşüş nedeniyle yayın günleri değiştirilen ve hafta sonuna alınan Rüzgârlı Tepe dizisine bu değişiklikte çare olmadı. Kanal 7 yönetimi sevilen diziye final kararı verdi. Son bölümün tarihi belli oldu.
Kısa sayılabilecek bir süre içerisinde kemik kitlesini yaratarak dikkatleri üzerine çeken Rüzgârlı Tepe, cumartesi ve pazar gününe çekilmişti. Ancak fenomen dizi reyting sıralamasında beklenen sıçramayı yapamadı ve final tarihi belli oldu.