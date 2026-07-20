Yaz keyfi bahçenize geliyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Katlanır Sehpalı Şezlong Seti geliyor!
Yaz keyfi bahçenize geliyor: BİM'e 22 Temmuz Çarşamba Katlanır Sehpalı Şezlong Seti geliyor!
BİM aktüel fırsatlarıyla sunulacak minderli katlanır sehpalı şezlong seti, yaz aylarında açık havanın tadını çıkarmak isteyenler için harika bir alternatif oluşturuyor. Dayanıklı metal malzemeden üretilen gövde yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan bu şık set, iki adet konforlu şezlong ve bir adet işlevsel sehpadan meydana geliyor. Katlanabilir tasarımıyla taşırken veya saklarken büyük kolaylık sağlayan ürün, paket içeriğine dahil olan rahat minderleriyle öne çıkıyor. Setin ayrıca siyah ve turkuaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.
INTEX ŞİŞME JAKUZİLİ SPA SETİ
Fiyat: 34,750 TL
1 | 15
2 | 15
KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 16,900 TL
3 | 15
4 | 15
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.