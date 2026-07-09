Yaz modasını omzunuzda taşıyın: BİM’e 10 Temmuz Cuma Hasır Kol Çantası geliyor!
Yaz modasını omzunuzda taşıyın: BİM’e 10 Temmuz Cuma Hasır Kol Çantası geliyor!
BİM 10 Temmuz Cuma günü yaz şıklığını tamamlamak isteyen kadınlar için harika bir ürün sunuyor. Sezonun en trend parçalarından biri olan hasır kol çantası, bu hafta cazip fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Hem günlük kombinlerinize doğal bir hava katacak hem de plajda rahatça kullanabileceğiniz bu hafif ve şık çanta, geniş iç hacmiyle de kullanım kolaylığı sağlıyor. Gardırobunuza yaz esintisi getirecek bu fonksiyonel kadın çantası, sınırlı stoklarla tüm BİM mağazalarında sizleri bekliyor!
1 | 62
2 | 62
3 | 62
ŞORT ERKEK
Fiyat: 179 TL
4 | 62
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.