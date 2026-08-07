Yaz sezonunun en çok aranan konforlu parçaları: Giyim Ürünleri bugün BİM mağazalarında!
BİM, 7-13 Ağustos tarihleri arasında yaz sıcaklarında konforu zirveye taşıyacak beklenen modelleri raflarına getiriyor. Kampanya kapsamında erkekler için gabardin kargo şort, kadınlar için ise hafif yapısıyla rahatlık sunan viskon pantolon avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor. Ayrıca güneşten koruyan yeni sezon şapka modelleri, şal ve kaliteli kadın iç çamaşırı seçenekleri de 7 Ağustos’ta tüketicilerle buluşuyor.
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