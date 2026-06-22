Yaz sıcaklarına akıllı ve tasarruflu çözüm: LG Dual Cool Fit Klima 26 Haziran Cuma BİM'de!
Yaz sıcaklarına akıllı ve tasarruflu çözüm: LG Dual Cool Fit Klima 26 Haziran Cuma BİM'de!
BİM, yaz aylarının kavurucu sıcaklarına karşı ev konforunu zirveye taşıyacak dev bir iklimlendirme kampanyasına imza atıyor. Yüksek enerji verimliliği ve akıllı teknolojileriyle tanınan LG Dual Cool Fit 12000 BTU duvar tipi klima, 26 Haziran Cuma günü tüm mağazalarda avantajlı fiyatıyla satışa sunuluyor. Hem bütçe dostu akıllı enerji kontrolü mekanizması hem de çevre dostu donanımıyla öne çıkan bu sessiz inverter model, peşin fiyatına 6 taksit ve ücretsiz kurulum gibi kaçırılmayacak fırsatlarla raflardaki yerini alıyor.
JBL GO ESSENTIAL 2 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 1.690 TL
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