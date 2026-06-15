Yaz sıcaklarına buz gibi serinlik: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Buz Kasetli Hava Soğutucu geliyor!
Yaz sıcaklarına buz gibi serinlik: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Buz Kasetli Hava Soğutucu geliyor!
BİM, 17 Haziran Çarşamba günü yaz sıcaklarında ev ve ofislerini etkili şekilde serinletmek isteyenler için Kumtel buz kasetli hava soğutucu modelini kataloğuna ekliyor. 20 metrekarelik alanda etki gösteren bu sessiz cihaz; 14 litrelik su tankı, 4 adet buz kaseti, 90 watt motor gücü ve üçlü soğutma teknolojisiyle öne çıkıyor. Nemlendirme fonksiyonu, 3 farklı hız seviyesi, 12 saatlik zamanlayıcısı ve şık LED ışık göstergesiyle konforlu kullanım sunan ürün, peşin fiyatına taksit imkanıyla geliyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 32.900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 23.500 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 16.500 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300
Fiyat: 19.900 TL
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