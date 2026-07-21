Yaz sıcaklarına elveda: Şok’a 22 Temmuz Çarşamba Aprilla Ayaklı Vantilatör geliyor!
Yaz sıcaklarına elveda: Şok’a 22 Temmuz Çarşamba Aprilla Ayaklı Vantilatör geliyor!
Şok, 22 Temmuz Çarşamba günü kavurucu yaz sıcaklarını unutturacak, adeta bir mühendislik harikası olan Aprilla ayaklı vantilatörü satışa çıkarıyor. Gelişmiş 3 kademeli hız ayarıyla evinizde tatlı bir meltemden güçlü bir esintiye kadar dilediğiniz lüks atmosferi yaratma gücü tamamen sizin elinizde. Akıllı salınım fonksiyonu sayesinde ferahlığı odanın en uç köşelerine bile kusursuzca ulaştıran bu cihaz, geniş alan serinletme etkisiyle tüm evi bir anda canlandırıyor. Ürün, sessiz çalışma performansı, en derin uykularınızda bile size varlığını bile hissettirmeden konforun en saf halini yaşatıyor.
TORİMA RETRO PİKAP HOPARLÖR
Fiyat: 799 TL
APRİLLA AYAKLI VANTİLATÖR
Fiyat: 1,099 TL
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TERMO PİKNİK ÇANTASI 23 L
Fiyat: 175 TL
ÇANTALI MİNDERLİ PİKNİK SETİ
Fiyat: 250 TL
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EMAYE KIZARTMA TAVASI
Fiyat: 450 TL
PAŞABAHÇE FREZYA TATLI TABAĞI 6’LI
Fiyat: 350 TL
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DESENLİ EMAYE SAKLAMA KABI 3’LÜ
Fiyat: 750 TL
DESENLİ EMAYE TENCERE
Fiyat: 499 TL
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