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  4. Yaz sıcaklarına elveda: Şok’a 22 Temmuz Çarşamba Aprilla Ayaklı Vantilatör geliyor!

Yaz sıcaklarına elveda: Şok’a 22 Temmuz Çarşamba Aprilla Ayaklı Vantilatör geliyor!

Şok, 22 Temmuz Çarşamba günü kavurucu yaz sıcaklarını unutturacak, adeta bir mühendislik harikası olan Aprilla ayaklı vantilatörü satışa çıkarıyor. Gelişmiş 3 kademeli hız ayarıyla evinizde tatlı bir meltemden güçlü bir esintiye kadar dilediğiniz lüks atmosferi yaratma gücü tamamen sizin elinizde. Akıllı salınım fonksiyonu sayesinde ferahlığı odanın en uç köşelerine bile kusursuzca ulaştıran bu cihaz, geniş alan serinletme etkisiyle tüm evi bir anda canlandırıyor. Ürün, sessiz çalışma performansı, en derin uykularınızda bile size varlığını bile hissettirmeden konforun en saf halini yaşatıyor.

Yaz sıcaklarına elveda: Şok’a 22 Temmuz Çarşamba Aprilla Ayaklı Vantilatör geliyor! - Sayfa 1

TORİMA RETRO PİKAP HOPARLÖR

Fiyat: 799 TL

APRİLLA AYAKLI VANTİLATÖR

Fiyat: 1,099 TL

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Yaz sıcaklarına elveda: Şok’a 22 Temmuz Çarşamba Aprilla Ayaklı Vantilatör geliyor! - Sayfa 2

TERMO PİKNİK ÇANTASI 23 L

Fiyat: 175 TL

ÇANTALI MİNDERLİ PİKNİK SETİ

Fiyat: 250 TL

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Yaz sıcaklarına elveda: Şok’a 22 Temmuz Çarşamba Aprilla Ayaklı Vantilatör geliyor! - Sayfa 3

EMAYE KIZARTMA TAVASI

Fiyat: 450 TL

PAŞABAHÇE FREZYA TATLI TABAĞI 6’LI

Fiyat: 350 TL

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Yaz sıcaklarına elveda: Şok’a 22 Temmuz Çarşamba Aprilla Ayaklı Vantilatör geliyor! - Sayfa 4

DESENLİ EMAYE SAKLAMA KABI 3’LÜ

Fiyat: 750 TL

DESENLİ EMAYE TENCERE

Fiyat: 499 TL

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