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  4. Yaz sıcaklarına etkili çözüm: BİM’e 19 Temmuz Pazar Kumtel Kule Tipi Vantilatör geliyor!

Yaz sıcaklarına etkili çözüm: BİM’e 19 Temmuz Pazar Kumtel Kule Tipi Vantilatör geliyor!

BİM’de 19 Temmuz Pazar itibarıyla yüksek kaliteli motoruyla öne çıkan Kumtel kule tipi vantilatör satışa çıkıyor. Yaz sıcakları için ideal olan bu cihaz, 50 watt yüksek performans gücü ve 3 farklı hız seçeneği sunuyor. Tasarımıyla beğeni toplayan ürün, 60 derece geniş salınım alanı ve 71 santim maksimum yüksekliği ile ferahlığı odanın her yerine yayıyor. Pratik kullanım sağlayan 2 saatlik zamanlayıcı donanımı ve 2 yıl resmi garanti desteğiyle raflarda yer alacak bu cazip fırsat, tüm şubelerde sınırlı stoklarla tüketicileri bekliyor.

Yaz sıcaklarına etkili çözüm: BİM’e 19 Temmuz Pazar Kumtel Kule Tipi Vantilatör geliyor! - Sayfa 1

KUMTEL DİJİTAL DOKUNMATİK BEYAZ CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 12.900 TL

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Yaz sıcaklarına etkili çözüm: BİM’e 19 Temmuz Pazar Kumtel Kule Tipi Vantilatör geliyor! - Sayfa 2
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Yaz sıcaklarına etkili çözüm: BİM’e 19 Temmuz Pazar Kumtel Kule Tipi Vantilatör geliyor! - Sayfa 3
3 | 94
Yaz sıcaklarına etkili çözüm: BİM’e 19 Temmuz Pazar Kumtel Kule Tipi Vantilatör geliyor! - Sayfa 4
4 | 94