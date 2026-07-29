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  4. Yaz sıcaklarına güçlü çözüm: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta Kiwi Standlı Vantilatör A101 raflarında!

Yaz sıcaklarına güçlü çözüm: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta Kiwi Standlı Vantilatör A101 raflarında!

A101, 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında evinizde ve ofisinizde ferah bir nefes almanızı sağlayacak muazzam bir yaz fırsatını raflarına taşıyor. Güçlü motor performansı ve 3 adet büyük, verimli fan kanatıyla odanın havasını anında tazeleyen Kiwi standlı vantilatör, her bütçeye hitap eden yapısıyla öne çıkıyor. Konforu tamamen sizin kontrolünüze bırakan 3 hızlı düğme ayarı, serinliği dilediğiniz yöne ileten eğimli kafası ve ayarlanabilir yüksekliğiyle kullanım kolaylığı sunuyor.

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Yaz sıcaklarına güçlü çözüm: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta Kiwi Standlı Vantilatör A101 raflarında! - Sayfa 1

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Fiyat: 279,990 TL

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Fiyat: 49,990 TL

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Yaz sıcaklarına güçlü çözüm: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta Kiwi Standlı Vantilatör A101 raflarında! - Sayfa 2

IFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV

Fiyat: 21,999 TL

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 17,499 TL

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Yaz sıcaklarına güçlü çözüm: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta Kiwi Standlı Vantilatör A101 raflarında! - Sayfa 3

FLAVEL 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,499 TL

SAMSUNG 8 KG 1400 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 20,999 TL

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Yaz sıcaklarına güçlü çözüm: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta Kiwi Standlı Vantilatör A101 raflarında! - Sayfa 4

PİRANHA BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 599 TL

PİRANHA BLUETOOTH KULAKLIK

Fiyat: 599 TL

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