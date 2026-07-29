Yaz sıcaklarına güçlü çözüm: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta Kiwi Standlı Vantilatör A101 raflarında!
A101, 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında evinizde ve ofisinizde ferah bir nefes almanızı sağlayacak muazzam bir yaz fırsatını raflarına taşıyor. Güçlü motor performansı ve 3 adet büyük, verimli fan kanatıyla odanın havasını anında tazeleyen Kiwi standlı vantilatör, her bütçeye hitap eden yapısıyla öne çıkıyor. Konforu tamamen sizin kontrolünüze bırakan 3 hızlı düğme ayarı, serinliği dilediğiniz yöne ileten eğimli kafası ve ayarlanabilir yüksekliğiyle kullanım kolaylığı sunuyor.
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